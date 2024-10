La sezione Anolf Cisl di Cuneo ha compiuto 30 anni

Ieri, martedì 15 ottobre 2024, l'Anolf Cisl di Cuneo festeggia il suo 30° anniversario. Era il 15 ottobre 1994 quando dodici persone si riunirono e fondarono la sezione cuneese dell'Anolf (Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere), una delle prime associazioni a livello nazionale dedicata alla tutela dei diritti dei lavoratori migranti.

Il Segretario Generale dell'UST Cisl Cuneo, Enrico Solavagione, si unisce agli auguri per questo importante anniversario, esprimendo la sua profonda gratitudine a tutti coloro che, nel corso degli anni e ancora oggi, continuano a portare avanti l'associazione con dedizione e impegno. “La Segreteria insieme all’Anolf si adopererà affinché la parola accoglienza abbia davvero significato, con i nostri sportelli su tutta la provincia, con i nostri volontari siamo un porto sicuro per tanti lavoratori e lavoratrici immigrati”.

Tra i pionieri dell'associazione spicca Diouf Christophe Bouré, che fin dall'inizio ha lavorato fianco a fianco con tutte le persone che si rivolgevano all'Anolf. Per ben 14 anni, fino al 2014, Diouf ha dato la sua piena disponibilità, fungendo da “collante” tra gli stranieri e la Cisl di Cuneo, contribuendo all'integrazione e alla difesa dei diritti dei lavoratori migranti oltre che ad aiutarli nell’espletamento di pratiche burocratiche.

In tre decenni di attività, l'Anolf Cisl di Cuneo ha svolto un ruolo fondamentale nel fornire assistenza ai lavoratori stranieri, contribuendo alla loro integrazione nel tessuto sociale e lavorativo della provincia. L'associazione ha offerto supporto in vari ambiti, tra cui la consulenza legale, l'accesso ai diritti sociali e la promozione della cultura della solidarietà.

Per celebrare questo importante traguardo, l'Anolf organizzerà una serie di iniziative in diverse città della provincia cuneese, per ricordare i 30 anni di impegno e garantire il suo futuro. Il Presidente Roger Davico ha dichiarato "vogliamo essere un punto di riferimento per molti lavoratori e famiglie di origine straniera. Lavoreremo affinché l'inclusione diventi una realtà consolidata, contribuendo alla costruzione di una società fondata sulla pace, la collaborazione e la fraternità. Il trentesimo anniversario rappresenta non solo un momento di traguardo ma anche di rilancio. L'Anolf Cisl di Cuneo continuerà il suo impegno per la tutela e l'inclusione dei lavoratori migranti”.

La vice Presidente Rosi Prekalori ha dichiarato “cerchiamo di lavorare con passione e dedizione assoluta. Spesso gli immigrati hanno bisogno di risposte immediate ai loro problemi, l'Anolf insieme alla Cisl supporta queste persone. Il percorso d’integrazione è complesso inizia con il disbrigo di pratiche fondamentali per la loro permanenza e continua facendoli sentire parte di una struttura solida che si batte anche per i loro diritti. Molti parlano di integrazione a parole, noi proviamo a mettere in campo la concretezza”.