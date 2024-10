Carenza di autisti: in dieci anni il Piemonte ne ha persi oltre duemila

È allarme per la carenza di autisti da mettere alla guida di un Tir. Secondo un recente studio del Sistema Confartigianato in Italia sono circa 22mila i camionisti che non si trovano sul mercato del lavoro. Negli ultimi 10 anni le imprese di autotrasporto hanno registrato una flessione di 21.248 unità. Se nel 2013 erano 101.935, nel 2023 sono scese a 80.687 (-20,8%).

«L’ipotesi, poi, di rialzo delle accise sul gasolio, previsto dal Piano strutturale di bilancio – continua Berardo – potrebbe rappresentare un’ulteriore mazzata per il comparto già a rischio estinzione. Inoltre, molti camionisti a breve andranno in pensione e, nel settore, il ricambio generazionale viene attivato solo in minima parte». «Se non ci sarà un’inversione di tendenza – conclude Berardo – tra meno di dieci anni il comparto non sarà più in grado di far fronte a tutte le richieste di trasporto merci richieste dai committenti».