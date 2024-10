Ddl Maternità surrogata, Bergesio (Lega): “Anche chi va all’estero compie reato”

Il provvedimento fa chiarezza su una questione sicuramente complessa, modificando l'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 che prevede i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità, punendo chiunque li metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 euro a un milione di euro. Il disegno di legge in esame sottopone alla giurisdizione italiana, e quindi a queste pene, le condotte compiute dal cittadino italiano, anche se poste in essere in territorio estero. Ciò consente di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite.