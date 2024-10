Il Gruppo Corale La Reis celebra 35 anni di storia, amicizia e musica

Il Gruppo Corale La Reis di San Damiano Macra ha raggiunto un traguardo significativo: 35 anni di attività, 35 anni di canti, ricerche musicali e, soprattutto, di amicizia. Nato dalla passione e dall'entusiasmo di cinque giovani, alcuni all'epoca veri e propri "ragazzini" che la sera del 21 aprile 1989, alla trattoria Belvedere di Pagliero, piantarono un seme con il sogno di diventare un coro. Un seme che negli anni ha messo radici profonde, tanto che lo stesso nome scelto per il coro, "La Reis", rappresenta simbolicamente queste radici solide e stabili.

E quando le radici sono forti, l’albero cresce e porta frutti. Il frutto più prezioso per un coro come “La Reis”, nato in una piccola comunità come San Damiano Macra, è stato saper resistere ed esistere, esibendosi e condividendo la propria passione con il pubblico per ben 35 anni. Voltandosi indietro, è gratificante osservare il percorso fatto insieme, pieno di emozioni, gioie e momenti difficili. Come in ogni viaggio della vita, ci sono stati cieli sereni e tempeste da affrontare, ma il coro ha sempre trovato la forza di andare avanti.

I momenti più dolorosi sono legati al ricordo di chi, lungo il cammino, ha lasciato il gruppo ed è “andato avanti” ma "La Reis" li porta sempre nel cuore, e canta con loro e per loro in ogni occasione.

Per celebrare degnamente questo traguardo, sabato 19 ottobre, in occasione del 32° Incontro Corale "Chanto l'outoun", il Gruppo Corale La Reis avrà l'onore di ospitare i “fraire” del Coro Zente Sarda di Ovodda (NU).

Il Coro “Zente Sarda” nasce nel 1980 su iniziativa di alcuni appassionati di canto popolare ad Ovodda, paese situato sulle pendici del massiccio del Gennargentu immerso in una delle oasi di verde autentico ancora presenti in Sardegna. Il coro si compone di circa trenta coristi in organico e il repertorio ormai vastissimo spazia dalle solennità del canto sacro alla vivacità dei ritmi della tradizione sarda. E’ diretto dalla sua fondazione dal maestro Enrico Pilo che ne cura con particolare attenzione e dedizione tutte le elaborazioni armoniche. Nel suo percorso, ha avuto occasione di divulgare le armonie del canto popolare sardo in numerose tappe, oltre che in tutta la Sardegna anche in tante città italiane ed all’estero, riscuotendo ovunque lusinghieri consensi.

Com’è nato questo sodalizio tra i due cori?

Nel 2001 giunse una richiesta "bizzarra" nella casella postale del Gruppo Corale La Reis: un coro della provincia di Nuoro (Coro Polifonico di Ovodda), proponeva uno scambio corale, e fin qui nulla di strano, ma con una condizione, ossia che fossero loro i primi a venire a San Damiano Macra e che dovessero essere ospitati nelle case dei coristi de "La Reis". Dopo alcune riunioni per superare la diffidenza iniziale verso la strana richiesta impostaci dal coro barbaricino, il coro valmairese decise di accettare, e la scelta non poteva essere più azzeccata. Nacque subito un’amicizia e una complicità, ufficializzata con il gemellaggio tra i cori e anche tra i due Comuni, che ogni cinque anni viene rinnovato in occasione del compleanno di uno e dell’altro coro.

Una serata che si preannuncia speciale, un’occasione non solo per festeggiare i 35 anni del coro, ma anche per rinnovare il gemellaggio e l'impegno nella musica e nel canto corale, con uno sguardo al passato e uno slancio verso il futuro.

Il concerto si terrà nella Chiesa Parrocchiale di San Damiano Macra, alle ore 21, con ingresso libero. L’evento è inserito nel programma della 37ª Festa dell’Autunno – “fiero di quatre” del 18-19-20 ottobre 2024. Info sui canali social Proloco San Damiano Macra e Gruppo Corale La Reis.