Saluzzo, il programma della Festa della Repubblica che domani si svolge a Castellar

Come nel 2021. Quattro anni dopo, il Comune di Saluzzo torna ad organizzare le celebrazioni pubbliche per la Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno 2025, a Castellar.

Come ormai tradizione, durante l’evento è prevista la consegna di una copia della Costituzione ai neo-maggiorenni. Il ritrovo è fissato per le 9,30, in piazza Cavalier Tomatis che è stata oggetto di lavori di allargamento ed è stata inaugurata ad inizio aprile.



La celebrazione ufficiale inizia alle 10 con l’omaggio ai Caduti di Castellar dal municipio (via Maestra). Per le 10,30 si ritorna in piazza dove c’è il saluto del sindaco Franco Demaria, del prosindaco di Castellar Eros Demarchi e di altri rappresentanti dell’Amministrazione civica.



Si prosegue con la consegna della Costituzione a ragazze e ragazzi saluzzesi nati nel 2007, degli

attestati agli studenti meritevoli e di numerose borse di studio da parte delle scuole superiori che hanno sede in città.



Infine, c’è l’assegnazione del premio “Young women in Pubblic affairs” (Giovani donne in politica), promosso dallo Zonta club Saluzzo.



Alla cerimonia interviene, con un’esibizione musicale, il complesso bandistico “Città di Saluzzo”. Ancora una volta, il Comune di Saluzzo invita tutti i residenti a partecipare alle celebrazioni e a esporre il Tricolore da finestre e balconi "come testimonianza dei valori espressi dalla Festa della

Repubblica".