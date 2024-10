Musica e castelli: Piemonte e Alta Savoia si incontrano con il progetto Erasmus+

Esperienza indimenticabile per l’Istituto Comprensivo di Venasca-Costigliole Saluzzo, che la settimana scorsa è stato protagonista del programma Europeo Erasmus+ dedicato alla mobilità studenti. Dal 7 al 9 ottobre 26 alunni delle classi 2 A e 2 B di Piasco hanno accolto i loro corrispondenti del Collège La Salle di Pringy-Annecy, in Alta Savoia, vivendo con loro tre giornate di scambio nell’ambito del progetto “Musique et châteaux: Piémont et Haute Savoie se rencontrent bientôt".

Il progetto è reso possibile dall’Accreditamento Erasmus+ che l’Istituto varaitino ha ottenuto già lo scorso anno ed è valido per i prossimi tre anni. Esso offrirà ad allievi e docenti l’opportunità di andare all’estero per esperienze di scambio e di formazione.