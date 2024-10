Una camminata per ricordare Bartolo Bogliotti sul percorso San Lorenzo-Cussanio

Sabato 26 ottobre, nel pomeriggio, si terrà una camminata sul percorso San Lorenzo-Cussanio per ricordare Bartolo Bogliotti, presidente della Pro loco di San Lorenzo e impegnato su tanti fronti, morto il 19 giugno 2022.

“Bartolo amava fare escursioni in montagna e camminare; progettava, insieme agli amici, di percorrere la Grande traversata delle Langhe, la via Francigena e il Cammino di Santiago - spiegano gli amici e i famigliari che hanno voluto questa iniziativa -. Avrebbe realizzato questi sogni non appena fosse andato in pensione, ma la malattia non gliene ha dato il tempo. Abbiamo pensato di ricordarlo con una Camminata. Per continuare a camminare con lui”.

Il percorso San Lorenzo-Fossano è stato voluto dagli amici che avevano frequentato con lui la scuola Agraria di Cussanio - gli “Agrotecnici ‘74” - a conclusione delle “celebrazioni” per i 50 anni del diploma, iniziate con una pubblicazione e un incontro con gli studenti della scuola agraria di Cussanio e i loro insegnanti.

Il programma

Il ritrovo è previsto alle 14 sul sagrato della chiesa di San Lorenzo; dopo una visita al cimitero si partirà alle 14,30 alla volta di Cussanio, percorrendo via del Mulino e via Bossola.

A Cussanio, dov’è previsto un punto ristoro, don Pierangelo Chiaramello accompagnerà i partecipanti in una visita al santuario, rinnovato di recente.

Si tornerà poi a San Lorenzo dove, nel salone della Pro loco, si potranno vedere alcune immagini della prima classe diplomata alla scuola agraria e degli incontri e dei viaggi realizzati dagli Agrotecnici ’74 in questi 50 anni. L’associazione Insieme per l’India proietterà infine un video su quanto realizzato a Kifaru (in Tanzania) con le offerte raccolte in memoria di Bartolo; un progetto che la famiglia intende continuare a sostenere. È previsto anche un momento conviviale (una merenda sinoira) per concludere in amicizia questo momento.

Per iscrizioni e informazioni 340.2367656; https://www.facebook.com/camminandoconbartolo