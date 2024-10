Continuano le ricerche di Liliana Cuniberti, scomparsa a Mondovì: nella notte nessuna traccia della donna

Sono continuate per tutta la notte, purtroppo senza esito, le ricerche della signora Liliana Cuniberti, la donna della quale si sono perse le tracce a Mondovì nella giornata di ieri, mercoledì 16 ottobre. La donna si è allontanata durante la mattinata, verso le 9, mentre era in compagnia del marito nella piazza di fronte alla chiesa del Sacro Cuore, in piazza Monteregale.

Le ricerche sono però scattate solo in serata e da quel momento è stato spiegato un notevole ingentamento di forze, Vigili del Fuoco di Ceva, Morozzo, Mondovì e Cuneo, i Carabinieri della locale Compagnia, i volontari della Protezione Civile ANA e della PC Comunale e la Polizia locale.

Liliana Cuniberti ha i documenti con sé, ma non denaro, indossa una giacca rossa, delle scarpe nere e ha un ombrello di colore verde.

Le ricerche, inizialmente concentratesi in città, nei quartieri Altipiano a Breo, lungo Ellero e Carassone, si sono estese durante la notte anche alle frazioni ed in luohi più lontani.

Purtroppo tutto inutile: la signora sembra svanita nel nulla.