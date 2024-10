Popcat è l’unica meme coin a scendere oggi, mentre PEPU supera i 20 milioni di dollari in prevendita

Oggi il mercato delle meme coin sta vivendo un momento di grande volatilità. E mentre Popcat si distingue come l'unica meme coin in calo, Pepe Unchained (PEPU) sta facendo parlare di sé per il suo straordinario successo in prevendita, superando i 20 milioni di dollari.

Questo segnale di forza e interesse crescente per PEPU potrebbe indicare una nuova era per le meme coin, attirando l'attenzione di investitori e analisti. In questo articolo, esploreremo le ragioni di queste dinamiche di mercato, analizzando il potenziale di crescita di Pepe Unchained rispetto alla flessione di Popcat.

Popcat è l’unica a scendere, mentre il mercato delle meme coin è in ripresa

Popcat (POPCAT), una meme coin basata su Solana, ha attirato l'attenzione degli investitori con un'impennata significativa, raggiungendo $1,37, un aumento dell'89% negli ultimi 30 giorni. Tuttavia, mentre il mercato delle meme coin in generale sta mostrando segni di ripresa, Popcat è l'unica a scendere oggi, segnalando potenziali difficoltà in vista.

La situazione è aggravata da una divergenza ribassista: il Chaikin Money Flow (CMF) di POPCAT ha registrato una continua flessione nonostante il rally del prezzo, attualmente a -0.05. Questo indica una debolezza nella domanda, suggerendo che l'uptrend potrebbe non essere sostenuto da un forte supporto.

Inoltre, l'aumento repentino del valore di POPCAT ha portato a una maggiore volatilità del mercato, come dimostrato dall'allargamento delle bande di Bollinger, un indicatore di volatilità. Quando il prezzo supera la banda superiore, ciò indica che l'asset potrebbe essere ipercomprato e soggetto a un possibile ritracciamento.

Analizzando i dati, gli esperti prevedono che la moneta potrebbe subire un ulteriore calo, con previsioni che suggeriscono un possibile supporto a $0,90. Nel frattempo, altre meme coin come Dogecoin (DOGE) stanno mostrando segnali di ripresa, con un aumento del 7% nell'ultima giornata, e stanno recuperando terreno nel mercato delle criptovalute.

Con Dogecoin che ha raggiunto valori che non si vedevano da diverse settimane, è chiaro che il panorama delle meme coin è in continua evoluzione, e gli investitori dovrebbero rimanere vigili su questi sviluppi. Sviluppi che stanno interessando da vicino anche PEPU, la cui prevendita continua a guadagnare terreno. Continua a leggere per saperne di più.

Pepe Unchained supera i $20 milioni in prevendita: è la prossima meme coin da 100x?

Pepe Unchained (PEPU) sta emergendo come una delle meme coin più promettenti del 2024, avendo già superato i 20 milioni di dollari in prevendita. Questo nuovo progetto, che opera su una blockchain di layer 2 su Ethereum, si distingue per la sua efficienza e velocità, offrendo transazioni 100 volte più rapide rispetto alla rete Ethereum. Grazie a queste caratteristiche innovative, molti esperti prevedono che Pepe Unchained possa raggiungere un aumento del 1000% o più dopo il suo lancio sugli exchange, battendo altre meme coin consolidate come PEPE e Dogwifhat.

Il progetto ha catturato l'attenzione di influencer e analisti del settore. Tra questi, Felice Grimaudo, uno YouTuber molto popolare in questo settore, che ha condiviso la sua analisi positiva su Pepe Unchained, esprimendo il potenziale del progetto nel contesto attuale del rally delle meme coin.

Con un ecosistema che include un exchange decentralizzato, un block explorer e la possibilità di staking, Pepe Unchained si propone come un'opzione allettante per gli investitori. Gli utenti possono attualmente mettere in staking i propri token, beneficiando di un rendimento annuo superiore al 110%, un'opportunità che potrebbe attirare ulteriori investimenti.

La community gioca un ruolo cruciale nel successo di ogni meme coin, e Pepe Unchained ha già costruito una base solida, con oltre 51.000 follower su X e oltre 10.000 membri attivi su Telegram. Questo supporto, unito a una strategia di marketing mirata, promette di mantenere alta l'attenzione sul progetto.

Attualmente, il token è disponibile in fase di prevendita a un prezzo di $0,0103. Tuttavia, il prezzo è destinato ad aumentare con l'avvicinarsi della fine della ICO, prevista per il quarto trimestre del 2024, quindi è un'opportunità da non perdere.

Per comprare Pepe Unchained, basta seguire i passi indicati sul sito ufficiale della prevendita. Gli investitori possono acquistare PEPU utilizzando diverse criptovalute, il che rende l'accesso alla nuova meme coin semplice e veloce. Se sei in cerca di investimenti ad alto rendimento nel settore delle criptovalute, Pepe Unchained potrebbe essere la scelta giusta per te.

