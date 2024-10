La "Montagnaterapia" che fa rete: c'è la convenzione tra la sezione del CAI Mondovì e il DSM dell'Asl Cn1

L’attività che coinvolge un gruppo di utenti del Centro Diurno si avvale della disponibilità di tre volontari CAI (Andrea Motta, Pietro Manassero, Roberto Ferreri) ed è resa possibile dalla volontà; in primis della responsabile del Servizio Maria Elena Morsucci e dei coordinatori di Dipartimento e di Struttura; di dedicare risorse e personale al Progetto. “ L’attività iniziata con l’escursionismo - spiega la dottoressa Morsucci - negli anni si è evoluta e arricchita grazie ai volontari che hanno permesso di vivere nuove esperienze nell’ambiente montano come l’arrampicata, la via ferrata, le ciaspolate. Ma l’apporto più importante è stato quello di avere la possibilità di incontrare realtà esterne all’ambiente psichiatrico, ampliando così la propria rete di rapporti umani, nell’ottica di una sempre maggior inclusione e integrazione nel tessuto sociale ”.

Per festeggiare l’importante obiettivo, il 27 settembre scorso abbiamo raggiunto con una piacevole camminata il Rifugio Mondovì per una cena in compagnia. Un momento di condivisione, a cui hanno partecipato i volontari e alcuni soci del CAI, personale ASL, ragazzi coinvolti nell’attività, amici, parenti e guide alpine. Camminare insieme, condividere fatica e relax, mangiare in rifugio, ci è sembrato il modo migliore per vivere e far conoscere concretamente l’esperienza della Montagnaterapia in tutte le sue sfaccettature. Durante la serata sono state proiettate alcune fotografie delle gite effettuate nell’ultimo anno di attività e ci sono stati interventi da parte dei volontari del CAI, della Responsabile del CSM e dei ragazzi, i quali hanno deciso di condividere il proprio vissuto leggendo un testo, scritto a più mani, e una poesia scritta da uno dei ragazzi.