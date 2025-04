Prevenire e curare l’osteoporosi: un convegno a Ceva

Lunedì 5 maggio alle ore 17,30 si terrà a Ceva presso il salone delle conferenze biblioteca in via Pallavicini 11 il Convegno MI PIEGO MA NON MI SPEZZO suggerimenti pratici per la prevenzione e la cura dell’Osteoporosi.

Il convegno, realizzato in collaborazione con l’AVO di Mondovì è ad accesso libero e gratuito. A trattare l’argomento saranno Ines Meineri Medico endocrinologia, Alessandro Domenico Quercia medico nefrologo, Stefano Pelazza fisioterapiasta dell’ASL CN1, il medico di Medicina Generale Filippo Ferreri e la dietista libero professionista Maria Chiara Dante.