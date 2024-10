Sabato 19 ottobre assemblea Pubblica FAI Cuneo: sfide e soluzioni per l'autotrasporto

La FAI Cuneo ha programmato per sabato 19 ottobre 2024 presso "La Porta Delle Langhe - Business Hotel" di Cherasco, la sua prossima assemblea pubblica dal titolo "Sfide e soluzioni per l'autotrasporto: l'impegno di FAI".

La giornata inizierà alle ore 14:00 con un'assemblea privata per il rinnovo delle cariche, seguita dall'assemblea pubblica che avrà luogo a partire dalle 15:30. L'assemblea pubblica vedrà la partecipazione degli associati FAI Cuneo, dei vertici nazionali FAI e FAI Service, dei rappresentanti di altre FAI territoriali e di importanti figure della politica locale.

La FAI (Federazione Autotrasportatori Italiani), costituita il 12 giugno 1963, conta oggi circa 9.000 associati con un totale di circa 70.000 veicoli e 30 Associazioni territoriali di rappresentanza. La FAI Cuneo, in particolare, ha sempre rappresentato un pilastro fondamentale per il settore dell'autotrasporto nella provincia, affrontando con determinazione le sfide che il settore deve quotidianamente fronteggiare.

Norma Re, presidente di FAI Cuneo, ha dichiarato "… siamo tutti consapevoli del ruolo fondamentale che l'autotrasporto e la logistica svolgono nell'economia del nostro Paese. Senza di essi, il flusso delle merci, l'approvvigionamento delle aziende e il benessere delle comunità sarebbero gravemente compromessi. Siamo il motore che tiene in movimento l'Italia, e questo è un onere e una responsabilità che portiamo avanti con orgoglio".

Durante l'assemblea, si discuteranno i principali problemi che coinvolgono le imprese associate, tra cui le normative in continua evoluzione, la viabilità sempre più difficoltosa, i collegamenti internazionali inadeguati, i costi operativi in crescita, e le problematiche legate alla sostenibilità ambientale e alle risorse umane.

Norma Re ha aggiunto "… la nostra collaborazione diventa fondamentale in momenti come questi. Dobbiamo condividere le nostre esperienze, le nostre idee e le nostre preoccupazioni con la classe politica presente in sala, perché solo attraverso la condivisione possiamo trovare le risposte che cerchiamo".

FAI Cuneo invita tutti gli interessati a partecipare a questa importante occasione di confronto e di crescita collettiva. L'assemblea sarà un'opportunità per analizzare le sfide attuali, esplorare nuove opportunità e soluzioni innovative, oltre a rafforzare il legame tra i vari attori del settore.