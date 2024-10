Fiöi Cuneo Volley: esordio vincente per l’U19 Lab Travel Falegnameria GMG

Ottima prestazione per i ragazzi dell’Under 19 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo che hanno ottenuto una convincente vittoria per 3-0 contro i coetanei della Virtus Boves.

La squadra allenata da coach Tomatis ha disputato un’ottima partita, mantenendo un ritmo costante, dimostrando grande solidità e continuità nel gioco.

Più difficoltoso, invece, l’esordio per l’Under 19 Lab Travel Cuneo che, impegnata in trasferta con Revolution Asti, ha incontrato diverse difficoltà, faticando a trovare continuità nel gioco. Nonostante la partenza positiva in tutti i set, la squadra non è riuscita a concluderli a suo favore.

La prossima giornata vedrà il debutto in casa dell’Under 19 di coach Tassone che sfiderà, alle ore 21.00 presso il Pala ITIS di Cuneo, la VBC Mondovì Bianca.

Ferma invece l’Under 19 di coach Tomatis che recupererà la giornata contro il VBC Mondovì Blu il 5 Dicembre nella trasferta monregalese.

Risultati prima giornata:

Under 19 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo - Virtus Boves 3-0 (25-14/25-19/25-13)

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Marino, Mapelli, Bertone, Colasanti, Bellanti, Giraudo F.; Girardi (L1); Arnaudo, Bettahi, Barberio, Pellegrino, Drocco (L2). I All.: Daniele TomatisII All.: Mario Barbiero

Under 19 Lab Travel Cuneo

Revolution Asti - Lab Travel Cuneo 3-0 (25-23/25-23/25-22)

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Giraudo A., Dobrev, Masoero, Rosati, Baldi, Grandis; Massa (L1); Ballari, Barale, Busi, Chiapella, Merola (L2). All.: Gianpiero Tassone