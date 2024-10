Il centrodestra di Mondovì interroga l'amministrazione sullo nellimento delle procedure burocratiche di ricerca delle pratiche edilizie

Attraverso un'interrogazione, il gruppo consigliare di Centro-destra chiede all'amministrazione la fattibilità per uno snellimento delle procedure burocratiche di ricerca delle pratiche edilizie per gli immobili.

“Si tratta di un problema molto sentito tra i professionisti – spiega Enrico Rosso, capogruppo del Centro-destra monregalese – che spesso si sono rivolti a noi per poter sollecitare possibili soluzioni al problema. Per effetto dalla “doppia conformità”, è necessaria una approfondita ricerca catastale ed urbanistica su immobili oggetto di compravendita, richiesta tra l'altro come requisito dagli studi notarili. Di questa ricerca, per la parte urbanistica attualmente se ne occupa il personale comunale: si tratta molto spesso di un'impresa, o comunque di una procedura lenta, anche perché una parte delle vecchie autorizzazioni si trova nell'archivio comunale, e parte nell'archivio storico. Gli addetti vanno spesso in difficoltà per la grande mole di lavoro da svolgere, oltre ad avere naturalmente altre incombenze”.

Ovviamente questo ha delle ripercussioni sulle tempistiche: “Anche se gli addetti svolgono egregiamente il loro compito – prosegue Rosso - la mole di lavoro è talmente ampia che ingenera ritardi, che poi si ripercuotono successivamente sugli atti di compravendita e, per esteso, sull'economia locale”.

Quali possibili soluzioni? Nell’interrogazione – a firma di Enrico Rosso, Rocco Pulitanò (Fratelli d’Italia) e Carlo Cattaneo (Lega) si configurano, tra le domande, due strade potenzialmente percorribili. “Il Comune di Mondovì – conclude Rosso - ha già fatto un buon passo avanti rispetto allo snellimento delle procedure burocratiche di settore, inserendo il pagamento elettronico per l'accesso agli atti. In pratica, i professionisti interessati possono chiedere gli atti direttamente via mail, ricevendoli in risposta, e procedendo al pagamento elettronico, abbreviando così i tempi di procedura”.