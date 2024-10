Il Rotarac Monviso dona tre parrucche per pazienti oncologici alla struttura di Oncologia Saluzzo-Savigliano

Tre parrucche per pazienti oncologici a favore dell’oncologia Saluzzo Savigliano. La donazione, a cura del Rotaract Club Monviso (giovani del Rotary) è avvenuta alla presenza di medici ed infermieri della Struttura Complessa dell'ospedale SS Annunziata, della primaria Dott.ssa Cristina Granetto, della Dott.ssa Tiziana Vavalà (R.C. Saluzzo), e del presidente del Rotaract Club Monviso Luca Madala,ora Consigliere comunale a Verzuolo.

Delle tre, le parrucche, di cui due femminili, sono state acquistate con fondi raccolti dal Club Monvisocdurante la presidenza di Madala e una terza, maschile è stata donata dalla sig.ra Rita Gertosio, verzuolese, mai utilizzata dal marito oramai scomparso.

Spiega Madala “Sono emozionato dal risultato ottenuto: spero che questo gesto possa aiutare concretamente i pazienti in difficoltà e in condizioni di necessità del nostro territorio. Il progetto di acquisto di parrucche per pazienti oncologiche nasce all'interno del nostro Distretto Rotaract 2032 (basso Piemonte e Liguria) e il ns. Club aveva contribuito con 4 parrucche. Ho subito ritenuto necessario destinarne una parte, all'interno del Distretto, alla ns. comunità.

La sig.ra Rita, mia ex-catechista, appena saputo del progetto ha voluto destinare la parrucca appartenuta al marito e mai utilizzata, a favore dell'iniziativa. È commovente vedere come la solidarietà a volte si dispiega. Siamo inoltre consapevoli che il costo delle parrucche è ingente e con questo vogliamo metterci dalla parte dei più deboli.

Speriamo con questa comunicazione di dare evidenza del fatto che da oggi sono a disposizione su richiesta 3 parrucche per i pazienti dell'oncologia di Saluzzo e Savigliano.

Ringrazio la Dott.ssa Tiziana Vavalà per il coordinamento con i colleghi dell'oncologia."