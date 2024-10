Alba, circolava con targa "falsa" e le multe arrivavano a un altro automobilista: denunciato

Un sistema ingegnoso "anti multa": da oltre due anni circolava ad Alba e nelle zone limitrofe alla guida della sua utilitaria alla quale era stata alterata la targa per eludere i controlli stradali elettronici. Uno stratagemma che ha creato non pochi disagi e grattacapi a un altro cittadino al quale venivano notificate multe delle quali era totalmente estraneo.

Per lui è scattato il sequestro immediato del veicolo finalizzato alla confisca e la denuncia alla Procura della Repubblica di Asti per l' uso di targa falsa, per il quale sono previste sanzioni al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.

Durante la stessa attività di controllo venivano sottoposte a sequestro amministrativo altre due autovetture per mancanza della copertura assicurativa.