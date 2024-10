Volley A2M. Cuneo vuol scacciare l'incubo Porto Viro. Cavaccini: "Ciò che è successo l'anno scorso acqua passata" [VIDEO]

Domenico "Mimmo" Cavaccini in ricezione nella partita con Cantù (Foto Valerio Giraudo)

Seconda sfida consecutiva in casa per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, reduce da due successi in entrambe le sfide giocate. Sofferte, ma belle.

Tiratissima la gara d'esordio al San Filippo di Brescia, terminata al tie break dopo che la vittoria da tre punti sembrava ampiamente a portata di mano per i ragazzi di Matteo Battocchio (avanti 1-2, stavano dominando il quarto set), diversa solo nel risultato finale la prima fatica a San Rocco Castagnaretta contro Cantù. I lombardi, infatti, hanno impegnato gli avversari fino all'ultima palla, ma stavolta l'interminabile quarto parziale ha sorriso a Cuneo.

Riepilogando: 5 punti all'attivo per la MA Acqua S.Bernardo, così come Siena, Catania e Pineto, mentre avanti di un punto il tandem Ravenna e Porto Viro ancora a punteggio pieno. Gran bell'inizio di campionato.

Prossimi avversari dei piemontesi i "conosciutissimi", almeno qui a Cuneo, giocatori di Daniele Morato della Delta Group Porto Viro che l'anno scorso fecero vedere i sorci verdi a Sottile e compagni. Altre squadre, altra stagione, ma sono immagini che restano.

"Conosco perfettamente la storia di Porto Viro a Cuneo - dice il libero di Cuneo Domenico "Mimmo" Cavaccini - ma ormai è acqua passata. Lo sport è bello e complicato anche per questo, ogni anno cambia. Ciò che è successo l'anno scorso, così come la partita di qualche giorno fa conta poco".

Porto Viro non scopre alcuna carta particolare: primi a punteggio pieno, è il biglietto da visita con cui i veneti si presentano a Cuneo. Ancora Cavaccini: "Una squadra molto simile a noi, con buoni battitori e che a muro sa dare fastidio. Non sarà semplice per entrambe le squadre, perché quando giochi contro formazioni che ti assomigliano diventa più complicato. O indovini la mossa giusta, oppure corri il rischio di sbagliare la partita".

Mimmo è un leader in campo: oltre alle innegabili doti tecniche, il Libero di Cuneo è dotato di un aspetto caratteriale non di poco conto: "Dovremo stare calmi - predica -, concentrati e vogliosi di portare a casa il risultato. Che poi è la cosa principale".

Cuneo-Porto Viro sarà Match day Dental Fee.

Fischio d'inizio alle ore 18, ma dalle 16.30 ci sarà l'apertura di biglietteria, cancelli e bar. Tutti coloro che arriveranno al palazzetto entro le 17.20 potranno vincere sia 2 premi Dental Feel che il nuovissimo bracciale di Casciola Gioielli con pallone in argento e incisione del logo Cuneo Volley (valore bracciale 150€). Ricordiamo che sarà disponibile un bracciale ad ogni partita.

I biglietti della lotteria saranno distribuiti dai due ingressi del palazzetto dalle 16.30 alle 17.20.