Savigliano: presentata la Stagione teatrale 2024-25 del “Milanollo” [IL VIDEO]

Presentata ieri, venerdì 18 ottobre, a Savigliano in Palazzo Taffini la stagione teatrale 2024-25 del Milanollo organizzata dal Comune con Fondazione Piemonte dal Vivo e Fondazione teatro ragazzi e giovani.

Un cartellone ricco e variegato che saprà soddisfare gli amanti del teatro classico e contemporaneo, con proposte pensate per tutte le fasce d'età.

A presentarlo l’assessore alla Cultura Roberto Giorsino con il sindaco Antonello Portera e Laura Mellano dell’Ufficio Cultura assieme a Claudia Grasso della programmazione artistica di ‘Piemonte dal vivo’ ed Emiliano Bronzino della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani

Roberto Giorsino: “Anche quest'anno – l’assessore Giorsino - la nuova stagione del Teatro Milanollo si presenta ricca di appuntamenti imperdibili. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, sono stati selezionati spettacoli che sapranno coinvolgere il pubblico affezionato. Particolare attenzione è stata data anche ai più piccoli, con rappresentazioni pensate per catturare la loro attenzione e farli avvicinare al teatro.

In programma ci sarà anche la trasposizione teatrale del romanzo di successo di Viola Ardone, ‘Olivia Denaro’, con protagonista l’attrice Ambra Angiolini.

Un evento particolarmente interessante – conclude Giorsino - sarà l’incontro con l’autrice Viola Ardone, che sarà a Savigliano l’ultima settimana di novembre per parlare del suo romanzo, nell’ambito del Festival della biblioteca. Questo offrirà al pubblico l’opportunità di incontrare l’autrice e approfondire il significato dell’opera prima di assistere allo spettacolo teatrale.

Ritengo che il teatro attraverso la potenza della parola, offre momenti di leggerezza e profonda riflessione. Ora non resta che attendere la ‘prima’ per immergersi in questa nuova avventura”.

Il programma è stato illustrato da Claudia Grasso della programmazione artistica di ‘Piemonte dal vivo’: “Il programma di quest'anno si muove tra grandi classici e temi contemporanei che affrontano tematiche sociali oltre al consueto appuntamenti con la danza. Tanti i nomi di spicco da Ambra Angioni, Ettore Bassi, Filippo Nigro, Marina Massironi, Dario Ballantini e molti altri”.

Tra gli spettacoli più attesi spicca il celebre ‘Sogno di una notte di mezza estate’ di Shakespeare, uno dei pilastri della tradizione teatrale, che inaugurerà la stagione sabato 23 novembre. Ad affiancarlo, uno spettacolo che parla al presente, la trasposizione teatrale del romanzo di successo di Viola Ardone, “Olivia Denaro”, con protagonista l’attrice Ambra Angiolini.

La stagione vedrà anche una digressione verso altre forme d’arte come il balletto, e includerà classici intramontabili come “Trappola per topi” di Agatha Christie, interpretato da Ettore Bassi. Non mancheranno riletture originali, come “Ma che razza di Otello” con Marina Massironi, una versione rivisitata del celebre melodramma verdiano.

Ci sarà la celebrazione di Lucio Dalla, attraverso lo spettacolo ‘Da Balla a Dalla – Storia di un’imitazione vissuta’. Qui, l’artista Dario Ballantini porterà in scena la vita e la musica del cantautore bolognese, indossando i suoi panni in uno spettacolo che promette di toccare il cuore degli spettatori.

Prosegue poi la rassegna dedicata alle famiglie, “Le domeniche a teatro”, con tre spettacoli pensati per i più piccoli che prenderanno il via il 2 febbraio con due repliche alle 15,30 e 17,30.

“Con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani portiamo il teatro nelle scuole che vanno dall’Infanzia fino alla primaria, medie e superiori con delle matinèe per coinvolgere i piccoli con le loro famiglie” spiega Emiliano Bronzino di Trg.

In aggiunta al cartellone principale curato da Piemonte dal Vivo e dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani (Trg), la stagione ospiterà anche spettacoli fuori abbonamento, tra cui l’emozionante rappresentazione ‘Ma l’amore no’ della Compagnia di Voci Erranti, che vede protagonisti i detenuti del Carcere Morandi di Saluzzo.

La stagione teatrale del Milanollo si preannuncia dunque ricca di emozioni e qualità, confermandosi come un punto di riferimento culturale per Savigliano e non solo, grazie alla varietà delle proposte e alla cura nell’offrire spettacoli capaci di parlare al cuore di un pubblico vasto e diversificato.

Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo, esprime soddisfazione per il rinnovo della collaborazione con il Comune di Savigliano per la stagione 24-25 del Teatro Milanollo. Sottolinea: “L'importanza del dialogo con i territori per valorizzare le loro peculiarità e il ruolo strategico delle produzioni di qualità e artisti di rilievo nazionale, evidenziando l'impegno nel promuovere il teatro come spazio di espressione artistica e inclusione culturale”.

Piemonte dal vivo anche quest'anno propone grazie al progetto “Teatro No Limits” l’audiodescrizione in diretta durante gli spettacoli ‘La ferocia’ (20 marzo) e ‘Boston Marriage’ (17 aprile). Un’opportunità per rendere il teatro sempre più inclusivo ed accessibile portando l’audiodescrizione in teatro e rendendo tangibili – innanzitutto al pubblico non vedente e ipovedente - i particolari silenziosi della messa in scena: costumi, luci, scenografie, movimenti degli attori.

Laura Mellano dell'Ufficio Cultura del Comune di Savigliano ha poi definito i dettagli tecnici riguardanti l’acquisto degli abbonamenti.

Gli abbonamenti per la stagione serale sono disponibili a partire da sabato 26 ottobre all'Ufficio Cultura del Comune di Savigliano, oppure online su Vivaticket.it.

Per l’acquisto dell’abbonamento il 26 ottobre sarà necessario prenotarsi dal 21 ottobre telefonando all’ufficio Cultura allo 0172/710222 dalle 9 alle 12,30.

I biglietti per i singoli spettacoli saranno in vendita dall'11 novembre, sia online che presso la biglietteria del teatro il giorno dello spettacolo.

Per la rassegna "Domeniche a Teatro", i biglietti saranno disponibili dall'11 novembre con ingresso unico a 6 euro.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, è possibile visitare il sito www.piemontedalvivo.it o contattare l'Ufficio Cultura del Comune di Savigliano allo 0172/710222 dalle 9 alle 12,30. O in mail a cultura@comune.savigliano.cn.it.

La stagione teatrale 2024-2025 del Teatro Milanollo si annuncia ricca di emozioni e spettacoli imperdibili, con un cartellone variegato che promette di soddisfare ogni gusto.

Gli spettacoli in programma:

23 novembre: Sogno di una notte di mezza estate – Regia di Jurij Ferrini

7 dicembre: Oliva Denaro – Con Ambra Angiolini

19 dicembre: Ma che razza di Otello? – Con Marina Massironi

12 gennaio: Trappola per topi – Con Ettore Bassi

18 gennaio: Every Brilliant Thing (Le cose per cui vale la pena vivere) – Con Filippo Nigro

31 gennaio: Fino alle stelle! – Scalata in musica lungo lo stivale, di e con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo

14 febbraio: Da Balla a Dalla – Storia di un’imitazione vissuta

20 marzo: La ferocia – Tratto dal romanzo di Nicola Lagioia

30 marzo: #wespeakdance - Le sacre du printemps – Compagnia Dewey Dell

17 aprile: Boston Marriage – Con Maria Paiato, Ludovica d’Auria e Mariangela Granelli

Fuori Abbonamento

Domenica 9 marzo : Ma l’amore no – Compagnia Voci Erranti

Domeniche a Teatro

2 febbraio ore 15.30 e 17.30: Il sogno di Tartaruga – Compagnia Il Baule Volante

16 marzo ore 15.30 e 17.30: L’usignolo e l’imperatore – Fondazione TRG

13 aprile ore 15.30 e 17.30: #wespeakdancekids - Il racconto dell’isola sconosciuta – Di Stefano Mazzotta, Associazione Culturale Zerogrammi

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21, salvo dove diversamente indicato.

Nell’ambito del Circuito lirico Piemontese organizzato dalla Lirica Tamagno, fuori abbonamento è proposta l’Opera ‘Madama Butterfly' in occasione del centenario della morte del compositore Giacomo Puccini avvenuta il 29 novembre 1924.

E proprio venerdì 29 novembre alle 20,45 al Milanollo sarà messa in scena l’opera .

I biglietti sono in vendita alla libreria Messaggi in via Torino 70 a Savigliano.

Info: 389-0606202 email: liricatamagno.to@gmail.com

La presentazione