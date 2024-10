Ripresa l’attività all’Asd Yamato Judo Boves e prima medaglia conquistata

Dopo la pausa estiva sono riprese da poco le lezioni allo Yamato Judo Boves e arriva la prima medaglia.

Domenica 6 ottobre scorso a Leinì in provincia di Torino, in occasione del “Randori Day” la judoka Celeste Piva, accompagnata da Christian Giordanengo, neo presidente dell’Asd Yamato Judo Boves, dal vice Daniele Piva e dall’immancabile Maestro Leonardo Nicosia, si è classificata sul gradino più alto del podio nella sua categoria, con tre incontri vinti, la giusta carica per affrontare la stagione appena iniziata.

“A Celeste vanno i complimenti - interviene Christian Giordanengo, neo presidente dello Yamato Judo Boves – del nostro sodalizio sportivo per l’ottimo risultato ottenuto”.

“Nel contempo – sottolinea Giordanengo - rivolgo un ricordo pieno di gratitudine al nostro storico presidente Mario Ambrosoli, da poco scomparso, per l’immenso lavoro svolto nel corso degli anni; senza di lui il judo a Boves e dintorni non avrebbe il ruolo sportivo che ricopre”. Ringrazio fin d’ora – conclude Giordanengo – coloro che collaborano quotidianamente per il buon funzionamento della palestra, a partire dal mio vice Daniele Piva a tutto il Consiglio direttivo, il Maestro Leonardo Nicosia, ai genitori degli atleti e delle atlete”.

L’appuntamento per chi vuole provare la pratica sportiva del judo è nella palestra delle Scuole Medie Vassallo di Boves nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle ore 18,00 alle ore 19,00 per i bambini e dalle ore 19,00 alle 20,15 per ragazzi e adulti.