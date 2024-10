Alla Casa del Quartiere Donatello di Cuneo un incontro gratuito sulla poesia

Continuano gli incontri presso l’ambulatorio infermieristico nella Casa del Quartiere

Donatello. Questi incontri hanno la funzione di socializzare su temi inerenti la salute ma anche su argomenti di interesse vario, culturale o legato a storie di vita.

In questo caso il tema riguarda il linguaggio della poesia. A parlarcene sarà Rodica

Atomoaie, scrittrice di origini rumene ma residente a Cuneo. Le poesie saranno lette da Diego Gaggero, volontario Auser Cuneo e Vallate, attore e voce recitante.

L’incontro si terrà lunedì 4 novembre 2024 dalle ore 16,30 alle ore 18 presso la Casa del Quartiere Donatello in Via Rostagni 23/L.

L’ingresso è gratuito.

Rodica Atomoaie nasce in Romania nel 1977 in un paesino di campagna dove trascorre un’infanzia felice in una famiglia numerosa contraddistinta da un sentimento d’amore fraterno. Nell’arco della sua vita ha sempre cercato di sorprendere le persone attraverso il suo animo creativo. Tra tutti il più nobile e stimolante è la poesia che è sempre stata fonte di emozione. Ha partecipato a diversi concorsi ricevendo il riconoscimento di Artista tra “ I Poeti di via Margutta’’ dalla casa editrice “Dantebus”. Ha pubblicato in due collane insieme ad altri poeti contemporanei. Sta lavorando ad una raccolta di poesie proprie e ha il desiderio di condividerle. A Cuneo fa parte di un gruppo di artisti “C’è arte per te” e partecipa ad incontri di poesia condivisa

organizzata da un movimento nazionale chiamato “Rinascimento Poetico”.