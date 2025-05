Cuneo, "poesie e colazione" sabato 31 maggio

Quarto appuntamento incentrato su Ada Negri, sabato 31 maggio, ritrovo 9.45, inizio ore 10.

Leggeremo insieme delle poesie scelte della poetessa fortemente coinvolta nelle questioni sociali di inizio novecento.

La rassegna non ha pretese accademiche, bensì ha l'obiettivo di riaccendere l'amore per la poesia e favorire la lettura di poeti del passato, sconosciuti o abbandonati subito dopo la scuola, e di portare l'esperienza in un contesto informale e rilassato.

I testi saranno corredati da alcune notazioni biografiche.

L'iniziativa è ospitata dall'Associazione Progetto Har, presso la loro sede in via Saluzzo 28 a Cuneo. ed organizzata dal Movimento letterario "la Poesia si fa bella" collaborazione con Sara Fusaro.

Ingresso libero. Obbligatoria la prenotazione ai seguenti contattati:

luca.isoardo@gmail.com

3292568990 (suggeriti messaggi WhatsApp).

Se si è in possesso di antologie che ne contengono le opere l'invito è di portarle, ma tutti i testi saranno condivisi con i presenti così da facilitarne l'ascolto.