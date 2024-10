Convince l’agroalimentare cuneese: oltre 300 imprenditori di 70 aziende a “Food in tour”

Grande soddisfazione per la Sezione Agroalimentare di Confindustria Cuneo che ha portato a compimento, con entusiasmo e crescente seguito, la prima edizione del nuovo format “Food in tour”, il percorso caratterizzato da una serie di appuntamenti itineranti alla scoperta delle aziende agroalimentari cuneesi.

Ogni tappa si è aperta con una visita al reparto produttivo dell’azienda ospitante e da contestualizzati focus di approfondimento. Dagli investimenti in cultura per far crescere territorio e reputazione aziendale, con l’esempio di “Nocciola”, l’installazione commissionata da Golosità 1885 all’artista Samuel Di Blasi e inserita all’interno del Belvedere di Pepè, alla lezione del professor Luigi Odello che, presso l’azienda Agrimontana, ha valorizzato l’analisi sensoriale quale strumento importante per la vendita. Dal viaggio all’interno del ciclo dell’acqua, passando attraverso la manutenzione e il rispetto della montagna, sino alla svolta green della San Bernardo di Garessio, presentata dallo storico direttore Gianluigi Delforno. Ancora le vallate protagoniste nel mese di giugno con la visita alle stagionature della Società Agricola Beppino Occelli in località Valcasotto. Presso la Nutkao di Govone l’intervento sulle attività del Politecnico di Torino per l’innovazione nel settore agroalimentare con ospite il professor Danilo Demarchi. L’intervento dei referenti EY ha connotato la visita presso la Maina Panettoni di Fossano: focus la sostenibilità e il ruolo della tecnologia nel percorso di rendicontazione delle imprese. Chiusura di tour presso la Ferrero Mangimi con la presentazione del progetto 3P incentrato sulla riduzione delle emissioni di Co2.