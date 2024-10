“Los sueños se hacen realidad”: le emozioni ed il racconto della festa per i 10 anni di Eso Es

Dieci anni di un sogno bellissimo divenuto realtà. Sono le fotografie di Lorenzo Matta e Michele De Faveri a mostrare alcuni dei preziosi momenti vissuti, lo scorso 12 e 13 ottobre al teatro civico di Busca, per i festeggiamenti dell’associazione Eso Es OdV.



Una grande occasione, che ha visto i volontari esibirsi portando in scena temi complessi quali la povertà e le disuguaglianze con grande delicatezza e straordinaria capacità di emozionare, di avvicinare i cuori e far sentire tutti parte di qualcosa di più grande. La magia, così, delle piccole cose, quella di colorati ombrelli aperti e chiusi a ritmo di musica, di risate spontanee e magia,… Del piccolo Paolo scelto tra il pubblico ed invitato a salire sul palco, che con quella disarmante semplicità che soltanto i bimbi sanno avere, è divenuto protagonista di un numero tra i più significativi, dove i limiti reali ma soprattutto quelli che spesso ci poniamo, grazie a quel tendere la mano, si possono superare.



Al centro di tutto il legame speciale con il Guatemala, con i bambini e le famiglie del progetto “Borse di Studio”, la solidarietà internazionale, il naso rosso, l’impegno dei volontari e la generosità ricevuta in tutti questi anni. Emozionante è stato infatti il racconto di Helen, una bambina di 7 anni che rappresenta il presente Progetto di Borse di Studio, insieme agli altri 26 che attualmente ne fanno parte, simbolo dei sogni che continuiamo a coltivare. Ma per capire quanto lontano è arrivata Eso Eso, significativo è stato quel ripercorrere, tornare indietro nel tempo fino ad Allison e sua sorella Fatima, collegate in diretta dal Guatemala che, ora giovani donne, sono state le prime bambine a ricevere supporto nel 2014.







Presenti per l’importante festa Baudilio e Gladys, i referenti Eso Es in Guatemala: “È stato un momento davvero straordinario - dicono dall’associazione - reso possibile grazie alla generosità di chi ha creduto fortemente nell’importanza del loro essere con noi per questo evento così speciale, permettendo che oltrepassassero gli oltre 9.000 km in linea d'aria che ci dividono, così che la famiglia di Eso Es è stata davvero al completo palco di Busca. Un enorme grazie va a tutte le persone che hanno partecipato e sostenuto i quattro spettacoli, contribuendo al sold out! La loro presenza ha dimostrato la loro umanità, così preziosa in questi tempi difficili che la nostra epoca sta attraversando. E siamo grati a tutti coloro che ci hanno accompagnato in questi dieci anni: ogni passo fatto ha trasformato le aspirazioni dei nostri niños in realtà concrete, confermando che esserci è la cosa più concreta che si possa fare.



Ed è stato proprio esserci, decidere di tendere la mano quello che nel 2014 Eso Es ha voluto fare, con una frase ha da sempre mosso e continua a guidare il grande cuore di questi volontari: “Los sueños se hacen realidad”. E sono tenaci, bellissimi questi sogni.