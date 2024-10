Savigliano, giovedì s'inaugura il Circolo dei Lettori

Si avvia verso la conclusione la Festa Democratica 2024 del Circolo di Savigliano del PD. Dopo aver parlato di ambiente, autonomia differenziata, la crisi in Medioriente, venerdì 18 ottobre si è svolta una serata dedicata al diritto al lavoro con il focus sulla condizione della donna dal titolo “Donne e Lavoro”.

Partendo dal libro scritto dalla giornalista del Corriere della Sera, Irene Soave, “Lo Statuto delle Lavoratrici", un dialogo molto stimolante con l'Avv. Giorgia Seliak ha provato ad affrontare un tema importante e complesso per la nostra società italiana. Non è solo una questione di declinare al femminile le professioni o i ruoli, ma di creare le condizioni di una parità che metta in positivo le differenze migliorando i luoghi di lavoro, le dinamiche salariali, l’assunzione di responsabilità, in un contesto di sostenibilità con la vita privata.

Tanto si sta facendo, cambiano gli approcci nelle aziende, si dà spazio al merito, ma allo stesso tempo tante dinamiche, soprattutto in certi contesti, faticano ad essere superate. Tutto questo è stato affrontato in modo semplice e anche divertente, grazie ad interessanti declinazioni sull'argomento ed esemplificazioni molto concrete tratte dal libro. Ha fatto da introduzione sulla situazione del lavoro in Italia, con gli ultimi provvedimenti legislativi e il quadro politico di contorno l’intervento dell'On. Chiara Gribaudo, collegata in videoconferenza, Presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle condizioni del lavoro in Italia.

Ultimo appuntamento dell’Ottobre Democratico è l’inaugurazione del Circolo dei Lettori di Savigliano, giovedì 24 ottobre dalle ore 18, presso il Ridotto del Teatro Milanollo. La sfida nata da una proposta dei giovani per iniziare una esperienza di lettura insieme in città aperta a tutti, ha in programma la presentazione del libro di Marco REVELLI, “Questa sinistra inspiegabile a mia figlia”. Modera Laura Albertini. A seguire, dalle 20 la cena conviviale che sarà servita nella sala adiacente al Ridotto dal Caffè Intervallo. Ultimo atto degli eventi pubblici in calendario una serata ludica a partire dalle 21.30 con un divertente “Quizzone Democratico” organizzato dai Giovani Democratici.