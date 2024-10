Siti natura 2000, Bottero: "Dev'essere questione d'area, e non di singolo sito. Serve approccio più ampio"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del sindaco di Gaiola Paolo Bottero, inviata al presidente della conferenza dei sindaci della Valle Stura e al presidente dell'Unione Montana, con la richiesta di riunione urgente in merito ai temi della gestione dei siti natura 2000.

***

Ho letto in questi giorni su diversi siti la legittima preoccupazione del sindaco di Valdieri rispetto alle eventuali osservazioni da apportare al piano di gestione del sito natura 2000 IT1160056 relativa al Parco Alpi Marittime. Ho altresì appreso che l'Unione Montana e il comune di Aisone sono stati convocati dall'Ente Parco a una riunione illustrativa domani, martedì 22 ottobre.





La questione piani di gestione siti natura 2000 dovrebbe essere, a mio avviso, vista in chiave più ampia poiché come già discusso in passato, almeno per gli altri due siti importanti della Valle Stura IT 1160936 (Demonte) che interessa la bassa valle e IT 1160021 Gruppo Tenibres che interessa l'alta Valle l ente strumentale per la loro gestione (se pur non ricadente nell'area parco) è appunto il Parco Alpi Marittime. In questi cinque anni (quasi sei) abbiamo discusso più volte della necessità di chiarire meglio i rapporti tra l' ente strumentale e il nostro territorio ma di fatto non mi pare vi sia stato molto interesse.





Vi sono poi molte questioni che pur apparentemente non attinenti ai territori gestiti hanno in realtà una valenza generale importante. La questione lupo ad esempio ricade su molte aree della valle, in particolare nel comune di Sambuco che già in passato ha constato le reali ricadute per la conseguente gestione del bosco. Questa potrebbe essere l'occasione per mettere in discussione, oltre i piani di gestione, (che per la verità vedo complesso in un lasso di tempo così breve) soprattutto i rapporti tra ente e territorio.