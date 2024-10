Alla guida sotto l’effetto di sostanze: ritirata la patente a un camionista

Ritirata la patente a un camionista sorpreso alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I fatti sono avvenuti nella giornata di mercoledì 16 ottobre, quando gli uomini della Polizia Locale sono stati chiamati in via Savona (all’altezza del civico 35) per rilevare un incidente stradale che ha coinvolto tre mezzi di trasporto.

Durante le operazioni uno degli agenti ha avvertito un forte odore di cannabis provenire dall’abitacolo di un autocarro coinvolto nel sinistro. Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo ha ammesso di aver fatto uso della sostanza e di detenere all'interno del veicolo alcuni grammi di inflorescenza di marijuana.

Successivamente, il camionista ha spontaneamente consegnato il quantitativo restante agli operatori (poco più di due grammi). Per lui è scattato il ritiro della patente, mentre la sostanza è stata sequestrata.

In seguito, il trasgressore è stato accompagnato presso una struttura sanitaria per gli accertamenti urgenti sull'assunzione di sostanze psicotrope prevista dal Codice della Strada. L'analisi di primo livello ha poi dato esito positivo.

Al momento si attendono i risultati delle controanalisi di secondo grado per l'eventuale deferimento all' autorità giudiziaria.