Come comprare FreeDum Fighters (DUM): la guida completa

La meme coin FreeDum Fighters è un brillante esempio di satira politica, che prende ispirazione dalle elezioni presidenziali attualmente in corso negli Stati Uniti. I due candidati, Donald Trump per i repubblicani e Kamala Harris per i democratici, diventano in questo simpatico progetto “gamificato” due cyborg che lottano per la libertà del proprio paese. Da un lato c’è Magatron, dall’altro Kamacop, nomi che prendono in prestito dalla cultura pop personaggi divenuti famosi nel mondo della fantascienza, applicando però le fattezze dei due candidati reali.

Seguendo la guida, potrete scoprire passo passo come acquistare DUM in un momento particolarmente propizio della prevendita, ottenendo token a un costo vantaggioso e potenzialmente redditizio, ovvero prima del lancio di DUM sugli exchange.

Step 1: Ottenere un wallet compatibile

Un wallet per criptovalute è essenziale per partecipare alla presale di DUM, così come avviene anche per le prevendite di altre meme coin. Quindi, prima di poter procedere con l’acquisto di token, è necessario avere un wallet compatibile. La lista è molto ampia e prevede Coinbase Wallet, Wallet Connect, BestWallet, MetaMask e molti altri.

Per l’operazione utilizzeremo MetaMask, perché molto semplice da utilizzare e compatibile sia con smartphone sia come estensione del proprio browser su desktop. Quindi, iniziate con lo scaricare MetaMask sul vostro dispositivo preferito.

Dopodiché, aprite l’applicazione e seguite le istruzioni a schermo per creare il vostro nuovo wallet. MetaMask vi fornirà una frase di recupero costituita da 12 caratteri, dovrete quindi conservarla in un luogo sicuro, annotandola in modo da non dimenticarla. Sarà il codice necessario a recuperare il vostro account nel caso in cui perdiate l’accesso.

Step 2: Acquistare criptovalute compatibili con DUM

Ora avete creato un wallet, ma il procedimento non termina qui, per poter acquistare i vostri DUM e beneficiare dei vantaggi che comporta, è necessario ottenere anche delle criptovalute che possano essere scambiate con questa meme coin. Sul sito ufficiale di FreeDum Fighters è possibile trovare le cripto accettate, ovvero ETH, BNB, SOL, USDT e USDC. Sarà quindi necessario procedere con l’acquisto di una di queste per effettuare lo scambio.

Potete farlo da un exchange di vostro gradimento o anche dallo stesso wallet MetaMask, che abbiamo precedentemente configurato. Motivo per cui abbiamo scelto proprio questa soluzione, per semplificarvi la procedura. Non dovete far altro che acquistare una delle criptovalute utilizzabili per lo scambio.

Step 3: Collegare il wallet alla presale di FreeDum Fighters

Ora avete sia il wallet, sia le criptovalute necessarie, quindi è arrivato il momento di collegare il wallet. Recatevi quindi sul sito di FreeDum Fighters e scorrete verso il basso fino a trovare il pulsante “Collega wallet”.

Cliccate su questo e vi si apriranno molte opzioni. Dovrete scegliere il wallet di cui disponete, nel nostro caso sarà MetaMask ma vi sono centinaia di opzioni compatibili. Dopo aver cliccato, vedrete un codice QR che dovrete inquadrare con il vostro smartphone oppure selezionare la dicitura “browser” se operate da computer desktop.

Terminata questa operazione, il wallet sarà collegato e possiamo passare all’ultima fase dell’acquisto.

Step 4: Acquistare DUM

Ora è tutto pronto e potete iniziare ad acquistare DUM. Sul sito troverete un calcolatore automatico che scambia la vostra criptovaluta prescelta in DUM. Potete quindi selezionare USDT o ETH, per esempio, inserendo un valore pari a quello di cui disponete. Vedrete subito la conversione in DUM per capire quanti token state acquistando.

Al momento il costo è di 0,00005$ per token, quindi con 1 USDT, per esempio, otterrete 20.000 DUM. Dopo aver inviato l’ordine di acquisto, dovrete accedere al vostro wallet e confermare la transazione. In questo modo, il gioco è fatto. In soli quattro semplici passaggi avrete ottenuto i vostri token DUM e, grazie a MetaMask, potrete partecipare anche ad altre prevendite in maniera più veloce, senza dover ripetere tutti i procedimenti.

Inoltre, FreeDum Fighters vi permette di piazzare in staking i vostri token, scegliendo uno dei due candidati cyborg alle presidenziali. La sfida tra i due è aperta e il candidato in svantaggio è quello che offre l’APY più elevato, quindi scegliete con attenzione quello che può fornirvi i maggiori rendimenti annuali.

