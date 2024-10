Il gusto della tradizione cuneese a portata di cucchiaino: Joinfruit lancia la nuova confettura extra di pesche, amaretti e cioccolato fondente

Un viaggio nel cuore della tradizione gastronomica cuneese a portata di cucchiaino: l’OP Joinfruit di Verzuolo, da sempre attenta alla qualità e alla valorizzazione del territorio, presenta la sua ultima creazione della linea Joinfruit Fresh, la confettura extra di pesche, amaretti e cioccolato fondente. Un omaggio al celebre dolce piemontese "Persi Pien", la confettura di pesche, amaretti e cioccolato fondente unisce la dolcezza e succosità delle pesche con la fragranza degli amaretti e l’intensità del cioccolato fondente, per un’esperienza di gusto raffinata e autentica.

Questa nuova confettura si aggiunge alla ricca gamma di gusti già presenti nella linea Joinfruit Fresh: mirtilli, ramassin, lamponi, pesche, mele e cannella, ciliegie e albicocche. Ogni vasetto è un concentrato di gusto e genuinità, frutto di una rigorosa selezione delle materie prime. La frutta, protagonista indiscussa, proviene direttamente dai produttori del consorzio Joinfruit, garantendo una filiera corta e una qualità eccellente. Con una percentuale di frutta del 70%, queste confetture sono un piacere per il palato e un tocco di benessere per l'organismo. E non solo: la storia delle confetture Joinfruit Fresh va oltre il gusto, perché dietro ogni vasetto c'è un impegno sociale concreto. La produzione delle confetture avviene in collaborazione con la Cooperativa Sociale “I Ciliegi Selvatici” di Verzuolo, che si occupa dell'inserimento lavorativo di persone disabili in campo agricolo. Un progetto che promuove l'inclusione e favorisce lo sviluppo delle competenze dei lavoratori, migliorando così la loro qualità di vita.

Per celebrare l'arrivo della nuova confettura, Joinfruit invita tutti i lettori di Targato Cuneo a provarla approfittando dello sconto speciale a loro riservato. Lo sconto sarà valido anche su tutti gli altri prodotti Joinfruit Fresh, come le spremute di frutta fresca di stagione: preparate con un metodo innovativo, ovvero la spremitura a freddo al 100% e un successivo trattamento ad alta pressione (HPP), le spremute Joinfruit Fresh mantengono intatte tutte le proprietà nutrizionali e il sapore autentico della frutta.

Lo sconto del 10% per i lettori sarà valido fino al 23 ottobre: basterà inserire il codice TARGATOCN10 al momento dell’ordine per attivare lo sconto.

Qui puoi procedere all’ordine.

Scegliere Joinfruit Fresh non significa solo scegliere prodotti di qualità, ma prodotti realizzati con cura, passione e un impegno concreto verso il territorio e le persone.