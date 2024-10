Mani e unghie: ecco tutte le tendenze del momento

Negli ultimi anni, l’attenzione verso la cura delle mani e delle unghie è aumentata notevolmente, con nuove tendenze che emergono a ogni stagione. Che si tratti di unghie naturali, smalto semipermanente o gel, la moda delle unghie è in continua evoluzione, offrendo una vasta gamma di opzioni per esprimere il proprio stile personale.

Cerchiamo di scoprire quali sono le tendenze più attuali nel mondo della manicure, analizzando i colori, le forme e le tecniche più richieste nei saloni di bellezza e da chi preferisce prendersi cura delle unghie a casa.

Forme di tendenza: dalla classica alla più moderna

La scelta della forma delle unghie è fondamentale per completare il look. Negli ultimi anni, sono emerse varie tendenze, che vanno dalle forme più classiche a quelle più moderne e audaci:

Unghie ovali e arrotondate : la forma ovale o arrotondata è una delle preferite per chi desidera un look elegante e discreto. Questa forma si adatta facilmente a ogni lunghezza dell’unghia e dona un aspetto naturale e curato. È perfetta per chi cerca una soluzione che duri nel tempo e che sia facile da mantenere;

: la forma ovale o arrotondata è una delle preferite per chi desidera un look elegante e discreto. Questa forma si adatta facilmente a ogni lunghezza dell’unghia e dona un aspetto naturale e curato. È perfetta per chi cerca una soluzione che duri nel tempo e che sia facile da mantenere; Unghie a mandorla : tra le forme più trendy del momento troviamo quella a mandorla, caratterizzata da una punta affusolata ma arrotondata. È una forma sofisticata e allungante, perfetta per chi desidera dare alle mani un aspetto slanciato senza rinunciare alla femminilità;

: tra le forme più trendy del momento troviamo quella a mandorla, caratterizzata da una punta affusolata ma arrotondata. È una forma sofisticata e allungante, perfetta per chi desidera dare alle mani un aspetto slanciato senza rinunciare alla femminilità; Unghie quadrate o squoval : le unghie quadrate rimangono una delle scelte preferite, soprattutto per chi ha unghie più lunghe. La variante “squoval” (ovale + quadrata) è una tendenza recente che combina l’eleganza dell’ovale con la modernità della forma squadrata, creando un look raffinato ma con un tocco contemporaneo;

: le unghie quadrate rimangono una delle scelte preferite, soprattutto per chi ha unghie più lunghe. La variante “squoval” (ovale + quadrata) è una tendenza recente che combina l’eleganza dell’ovale con la modernità della forma squadrata, creando un look raffinato ma con un tocco contemporaneo; Unghie stiletto e ballerina: per chi ama osare, le forme stiletto e ballerina sono una scelta di grande impatto. Le unghie stiletto, affusolate e appuntite, sono perfette per chi vuole un look drammatico e audace. Le unghie ballerina, invece, si caratterizzano per una forma allungata e piatta alla punta, simile a una scarpetta da ballo, creando un effetto chic e moderno.

Colori e decorazioni: le tendenze cromatiche dell'anno

I colori giocano un ruolo centrale nelle tendenze unghie, e ogni stagione porta con sé nuove tonalità di moda. Per l’anno in corso, vediamo un mix di toni classici e nuance audaci che conquistano sempre più appassionate di nail art.

Toni neutri e nude : i colori nude e neutri rimangono in voga grazie alla loro versatilità. Toni come beige, rosa cipria e grigio chiaro sono perfetti per chi cerca un look naturale ma sofisticato. Questi colori sono ideali per il lavoro o per chi preferisce un look discreto e minimalista;

: i colori nude e neutri rimangono in voga grazie alla loro versatilità. Toni come beige, rosa cipria e grigio chiaro sono perfetti per chi cerca un look naturale ma sofisticato. Questi colori sono ideali per il lavoro o per chi preferisce un look discreto e minimalista; Tonalità scure e profonde : tra le tendenze più amate troviamo le tonalità scure, come il bordeaux, il verde smeraldo e il blu notte. Questi colori sono ideali per l’autunno e l’inverno, ma molte persone li scelgono anche per tutto l’anno, soprattutto per eventi serali o per aggiungere un tocco di eleganza al proprio stile;

: tra le tendenze più amate troviamo le tonalità scure, come il bordeaux, il verde smeraldo e il blu notte. Questi colori sono ideali per l’autunno e l’inverno, ma molte persone li scelgono anche per tutto l’anno, soprattutto per eventi serali o per aggiungere un tocco di eleganza al proprio stile; Effetto metallico e cromato : una delle novità più interessanti è l’effetto metallico o cromato, che regala un aspetto futuristico e di grande impatto visivo. Argento, oro e bronzo sono le tonalità più gettonate per chi desidera un look audace e moderno;

: una delle novità più interessanti è l’effetto metallico o cromato, che regala un aspetto futuristico e di grande impatto visivo. Argento, oro e bronzo sono le tonalità più gettonate per chi desidera un look audace e moderno; Decorazioni minimal : le decorazioni minimaliste sono un’altra tendenza forte del momento. Linee sottili, punti geometrici o piccoli accenti metallici vengono applicati su unghie nude o color pastello, creando un look elegante e raffinato senza eccessi;

: le decorazioni minimaliste sono un’altra tendenza forte del momento. Linee sottili, punti geometrici o piccoli accenti metallici vengono applicati su unghie nude o color pastello, creando un look elegante e raffinato senza eccessi; French manicure rivisitata: la french manicure è tornata di moda, ma con un tocco moderno. Al posto della classica linea bianca, si vedono sempre più spesso varianti colorate, glitterate o metalliche, che danno un twist contemporaneo a uno stile intramontabile.

Smalto semipermanente e gel: le tecniche più richieste

Oltre alla forma e ai colori, anche le tecniche di manicure giocano un ruolo fondamentale nelle tendenze del momento. Tra le più popolari troviamo la ricostruzione in gel e lo smalto semipermanente e, entrambe soluzioni durature e resistenti, perfette per chi desidera unghie impeccabili per diverse settimane.

Ricostruzione in gel : la ricostruzione in gel è la tecnica perfetta per chi desidera allungare le unghie o correggere eventuali imperfezioni. Il gel viene applicato sulle unghie naturali e modellato per ottenere la forma desiderata, rendendo le unghie forti e resistenti. È possibile scegliere tra un look naturale o decorazioni più elaborate, a seconda del proprio stile;

: la ricostruzione in gel è la tecnica perfetta per chi desidera allungare le unghie o correggere eventuali imperfezioni. Il gel viene applicato sulle unghie naturali e modellato per ottenere la forma desiderata, rendendo le unghie forti e resistenti. È possibile scegliere tra un look naturale o decorazioni più elaborate, a seconda del proprio stile; Smalto semipermanente: lo smalto semipermanente è una scelta molto amata per la sua durata e resistenza. Questa tecnica permette di ottenere un colore brillante e uniforme che dura fino a tre settimane senza sbeccature. È ideale per chi ha unghie naturali e desidera un risultato duraturo senza ricorrere alla ricostruzione.

Naturalmente, oltre a seguire le ultime tendenze, le professioniste della nail art si avvalgono sempre di prodotti di alta qualità, come il kit unghie semipermanente professionale su Nailmania Shop, per ottenere risultati con cui soddisfare ogni esigenza, così da distinguersi in un settore altamente competitivo come quello del beauty.

Nail art: creatività e personalizzazione

La nail art è un vero e proprio campo d’espressione artistica, dove creatività e personalizzazione non hanno limiti. Negli ultimi anni, la richiesta di nail art personalizzate è aumentata, con disegni sempre più particolari e dettagliati.

Motivi floreali : la nail art floreale rimane una delle preferite, soprattutto durante le stagioni calde. Fiori delicati, disegnati a mano o applicati con adesivi, donano alle unghie un aspetto femminile e romantico;

: la nail art floreale rimane una delle preferite, soprattutto durante le stagioni calde. Fiori delicati, disegnati a mano o applicati con adesivi, donano alle unghie un aspetto femminile e romantico; Geometrie e linee : le forme geometriche sono un’altra tendenza forte, con linee rette, triangoli e quadrati che adornano le unghie in modo moderno e originale. Questi disegni sono spesso applicati su una base neutra per far risaltare il contrasto;

: le forme geometriche sono un’altra tendenza forte, con linee rette, triangoli e quadrati che adornano le unghie in modo moderno e originale. Questi disegni sono spesso applicati su una base neutra per far risaltare il contrasto; Effetto marmo: l’effetto marmo è una delle novità più apprezzate in fatto di nail art. Questo look sofisticato può essere ottenuto utilizzando tecniche di miscelazione del colore, per creare un effetto naturale che richiama la bellezza del marmo.

Il mondo della manicure è in costante evoluzione, con nuove tendenze che si affermano ogni stagione. Che tu preferisca un look naturale o desideri sperimentare con colori e decorazioni audaci, c’è una vasta gamma di opzioni tra cui scegliere. Dalla forma delle unghie alle tecniche di applicazione, la cura delle mani non è mai stata così versatile e creativa.