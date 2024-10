Rassegna internazionale di Concerti “Musicaè", omaggio alla chitarra di un giovane prodigio

Venerdì 25 ottobre, alle ore 21, nella chiesa Confraternita della Santissima Annunziata, per la rassegna internazionale di Concerti “Musicaè” XX Stagione artistica dell’associazione culturale Amici della Musica di Busca, sezione On air Giovanissimi alla ribalta, si esibirà Nicolò Bertano nel concerto “Homenaje a la guitarra”. Il ventenne giovane prodigio della chitarra può vantare già numerosi primi premi assoluti in svariati concorsi nazionali e internazionali. Il percorso proposto a Busca sarà un viaggio temporale dal ‘600 di Domenico Scarlatti al ‘900 di Joaquín Rodrigo, attraverso pagine di Niccolò Paganini, Maurice Ravel, Manuel De Falla, Frank Martin. Un vero e proprio omaggio alla chitarra, come recita il titolo.

Per una migliore organizzazione dell’evento è gradita la prenotazione al numero 339.6013250. Ingresso libero con precedenza ai soci e alle prenotazioni fino ad esaurimento posti.

Con il sostegno di Fondazione CRC, Comune di Busca, Regione Piemonte, Sedamyl, Fondazione CRT, Banca di Caraglio, Fondazione CRSaluzzo, BIM, Cassa di Risparmio di Savigliano. Con il patrocinio di Alpstream, Città di Busca, Comuni di Cavallermaggiore, Dronero, Prazzo, Racconigi, Villafalletto, Vottignasco, Provillar

Programma

Domenico Scarlatti (1685 – 1757)

Sonate K87 e K377

Niccolò Paganini (1782 – 1840)

Sonate 33, 34 e 35 Maurice Ravel (1875 – 1937)

Alborada del Gracioso from Miroirs Manuel De Falla (1876 – 1946)

Homenaje pour le tombeau de Claude Debussy Joaquín Rodrigo (1901 – 1999) Invocación y danza (Homenaje a Manuel De Falla)

Frank Martin (1890 – 1974)

Quatre pièces brèves

Nicolò Bertano, nato il 31 agosto 2004 a Cuneo, inizia lo studio della chitarra classica all'età di 9 anni, sotto la guida del padre. Dopo aver frequentato il Liceo Musicale "Bianchi Virginio" di Cuneo, seguito dal M° Maurizio Baudino, si iscrive al conservatorio "Luigi Boccherini" nella classe di Giampaolo Bandini. Ha frequentato corsi di Perfezionamento con alcuni importanti Maestri, quali Carlo Marchione, Andrea De Vitis, Anabel Montesinos, Giulia Ballaré, Emanuele Buono, Laura Young, Oman Kaminsky, Goran Krivokapić, Marco Ramelli, Davide Giovanni Tomasi, Julia Trintschuk, Bozhana Pavlova, Susana Prieto, Alexis Mouzourakis ecc.. Nel luglio del 2023 viene premiato dal Conservatorio "G. F. Ghedini" di Cuneo con una borsa di studio per essersi distinto come miglior musicista dei licei musicali della provincia. Nicolò suona una chitarra del liutaio Rinaldo Vacca. Dall'inizio del suo percorso artistico è risultato vincitore di svariati concorsi, tra cui: 1° Premio Assoluto Concorso Nazionale di Chitarra "Ansaldi"; 1° Premio Assoluto Concorso Internazionale "Gaetano Marziali"; 1° Premio Concorso Nazionale "Giulio Rospigliosi"; 1° Premio Assoluto Concorso internazionale Diapason d'oro; 1° Premio Assoluto Concorso Internazionale Giovani Promesse al "Paganini Guitar Festival; 1° Premio Assoluto Concorso Nazionale Chitarra Verde; 1° Premio Concorso internazionale Città di Stresa; 1° Premio Concorso Nazionale Riviera Etrusca; 1° Premio Assoluto Concorso Nazionale "Davide Lufrano Chaves"; 1° Premio Assoluto Concorso Nazionale "Lia Trucco".