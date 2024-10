Denina Pellico Rivoira, per la prima volta un corso con il drone

Sabato 19 ottobre si è librato in volo per la prima volta il drone in dotazione al corso geometri dell’Istituto Denina Pellico Rivoira e acquistato con i fondi Pnrr. Il drone è uno strumento sempre più utilizzato dagli studi tecnici per semplificare i rilievi topografici del territorio.

Il modello presente a scuola, essendo di peso inferiore ai 250g, può essere pilotato senza necessità di patentino e con una formazione iniziale di facile accessibilità. Il ronzio dell’apparecchio ha presto attirato l’attenzione di altri studenti e delle famiglie in visita di orientamento, i quali, incuriositi, si sono affacciati dai corridoi ad osservare il volo.

Il drone è solo l’ultima di una serie di nuove tecnologie disponibili a chi studia per il diploma di geometra al Denina, tra cui la stazione totale, il laser scanner e la stampante 3D.