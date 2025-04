Conto alla rovescia per il 49° Concorso Nazionale di Chitarra “sac. M.° Giovanni Ansaldi”

Sono ancora aperte le iscrizioni al 49° Concorso Nazionale di Chitarra “sac. M.° Giovanni Ansaldi”, che si svolgerà nei giorni 25-26-27 aprile prossimi.

La manifestazione, che richiama da tutta Italia i migliori chitarristi, laureati o studenti nei Conservatori Musicali ed in Scuole specializzate, come ogni anno mira a premiare premiare musicisti di assoluta qualificazione.

Molti sono i premi che già sono stati assegnati da Istituzioni quali il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, la Regione Piemonte, la Prefettura di Cuneo, la Camera di commercio di Cuneo, la Provincia di Cuneo, la Città metropolitana di Torino, le città di Cuneo, Mondovì, Garessio, i Comuni di Carrù, Torre Mondovì, Vicoforte, Lions Club di Carrù - Dogliani, il m.° Galoppini, la fornace Pilone, le fam. Sacchi, Cugnod, Battaglia, dell’ebanista d’arte Andreino Giaccone Agenzia R. Sostegni dal Rotary Club Mondovì, dall’Ipercoop Liguria, dalla Cantina Monsignore, dall’Acqua di Calizzano, da Cartabianca, dal Consorzio Raschera, dalla Fondazione Savigliano, dal Turismo di Alba e Roero., il Banco Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi.

Sostegni consistenti vengono dalla Provincia di Cuneo, particolarmente con la stampa di tutta la complessa documentazione necessaria e per medaglie ufficiali. Un supporto preziosissimo, come già negli anni addietro, è quello dell’ATL cuneese che non solo fornisce materiale promozionale per gli iscritti, ma sostiene pure per l’attività di preparazione e segreteria. L’onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” , che coordina da molti anni l’attività complessiva del Concorso, si augura che Fondazioni bancarie vogliano ancora intervenire per le ,logiche spese, pur limitate al massimo, ma necessarie per i Premi, i rimborsi ospitalità e viaggi ai commissari di esame, anche se alcune negli ultimi anni di sono defilate, essendo mancati dirigenti che direttamente comprendevano la qualità della attività musicale, voluta , nel 1977, dal maestro don Ansaldi per stimolare lo studio della musica classica, utile strumento per formare la personalità dei giovani.

Il programma prevede:: prove di esame per categorie, nel pomeriggio del 25 aprile e mattino del giorno seguente; saggi alle ore 21 di sabato 26 aprile a Torre Mondovì, nella Confraternita dei Disciplinanti in sez. Piazza, a Valcasotto nella Chiesa di San Lodovico ed a Serra nella Parrocchiale. Domenica 27 aprile, alle ore 10, infine, la cerimonia di premiazione nel Cine-Teatro di San Giacomo.