Monterosso Grana e AFP Dronero: una sinergia che potrà portare sviluppo, conoscenza e cultura territoriale

La giunta comunale di Monterosso Grana, ha messo a disposizione gratuitamente, locali comunali per la realizzazione di un corso di alfabetizzazione italiana, erogato dall’ AFP di Dronero, rivolto agli ospiti del CAS sito in Via Mistral 77.

Il corso sarà attivato dal 21 ottobre, prossimo venturo e durerà fino al 30 novembre.

Il Sindaco Stefano Isaia, conferma che “... si tratta di un primo concreto passo verso una collaborazione con l’ AFP di Dronero, che ci proietta in una dimensione sinergica finalizzata ad aumentare conoscenze e competenze, per giungere ad una progettazione integrata che può sviluppare il nostro territorio”.

Il Sindaco Stefano Isaia ha incontrato l’Azienda di Formazione professionale di Dronero per verificare ambiti e fabbisogni da tradurre in progetti ed in corsi di formazione.

La dr.ssa Demaria Laura, Direttrice del CFP Don Rossa, che da 70 anni opera sul territorio, con grande entusiasmo ha organizzato il corso di italiano per stranieri, consapevole che si tratta di un primo diretto approccio con il Comune, al quale seguiranno altri interventi formativi in molti ambiti, rivolti a tutto il target di popolazione .

La dr.ssa Ingrid Brizio ha presentato al Sindaco le opportunità di collaborazione con il Comune. Si tratta dei servizi dell’Agenzia di sviluppo territoriale, nata nel 2021, che oggi può contare su una struttura di giovani professionisti che si occupano di analizzare i bisogni del territorio e di tradurli in progetti e servizi a vantaggio delle amministrazioni locali.

L’agenzia di Sviluppo collabora con il Centro Studi Cultura e Territorio, che dal canto suo, può occuparsi dell’approfondimento di temi, eventi e patrimonio culturale ed identitario.

Tutto ciò fa ben sperare in una intesa proficua e concreta.