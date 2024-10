A Montà arriverà un finanziamento regionale per completare il Museo del Tartufo

Sono stati firmati venerdì in Regione a Torino due importanti Accordi di Programma che riguardano il territorio della provincia di Cuneo, finalizzati a promuovere la riqualificazione e lo sviluppo di due aree strategiche: l'Area delle Langhe e l'Area Valli Cuneesi.

Unico comune del Roero a usufruire del finanziamento, (inserito nella generica area delle Langhe) è Montà, che riceverà 781.250 euro da destinare al completamento della seconda sede del Mudet Museo del Tartufo di Alba.

Il finanziamento complessivo di 6,501.701 euro è stato suddiviso tra i comuni di Dogliani, Barolo, Benevello, Margarita, Torresina, Grinzane Cavour, Monforte d’Alba, Narzole, San Benedetto Belbo e Igliano.

Gli interventi pianificati puntano tutti alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle zone interessate, migliorando le infrastrutture e potenziando l’attrattività turistica.

Montà terminerà dunque la realizzazione del Mudet, la cui prima parte è stata inaugurata ad Alba poco più di un anno fa. Il sindaco del centro roerino Gianluca Costa ha dichiarato: “Le parti strutturali dell’opera sono ormai completate. Ora si deve pensare ai contenuti, secondo un progetto che renderà il nostro museo, moderno, interattivo e tecnologico, con una declinazione rivolta all’ambiente e al territorio, completando in sinergia il MUDET di Alba, dove il visitatore viene catturato dalla narrazione del tartufo e della sua storia. L’obiettivo è proprio indurre i turisti a una permanenza più lunga, per scoprire anche il Roero, la sua gastronomia, il suo paesaggio, la sua cultura. Infatti questo è un progetto di territorio, che in futuro coinvolgerà anche altri soggetti già operanti, come l’Ecomuseo delle Rocche. Il Comune investirà come cofinanziamento altri 125mila euro e contiamo di poter inaugurare il museo nell’autunno 2025”.