Al Baccanale di Alba differenziato il 94% dei rifiuti grazie agli eco volontari e ai borghi

Nel corso delle due giornate del Baccanale, una trentina di volontari, tra cui alcuni consiglieri comunali, si sono alternati su sei turni tra sabato e domenica, affiancati dall’assessore alla sicurezza Davide Tibaldi e dallo stesso Cavallo. Questi volontari avevano tre compiti principali: monitorare i bidoni della raccolta differenziata, assistere i visitatori nella gestione dei rifiuti e presidiare alcuni punti critici della città, noti per l’accumulo di rifiuti, come specificato da Cavallo: "Abbiamo posizionato bidoni aggiuntivi in alcuni incroci e punti di passaggio strategici, per evitare abbandoni e accumuli".