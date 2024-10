Tragico epilogo per il caso dell’uomo di Villanova Solaro allontanatosi dalla propria abitazione e di cui non si avevano notizie dal 4 ottobre, giorno in cui i familiari ne avevano denunciato la scomparsa.

Luciano Costamagna, 74 anni, questo il nome dell’uomo, è stato ritrovato ieri sera privo di vita all’interno della sua auto sulla collina di Manta.