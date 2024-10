Dove possiamo iscriverci per frequentare i corsi obbligatori sulla sicurezza?

I corsi obbligatori sulla sicurezza di Ascomforma sono progettati per garantire il rispetto delle normative previste dal D. Lgs. 81/2008, offrendo una formazione completa e qualificata per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro.

I nostri corsi coprono le principali tematiche legate alla sicurezza sul lavoro, come la formazione generale e specifica per i lavoratori, la prevenzione dei rischi, il primo soccorso e la gestione delle emergenze.

Attraverso un mix di lezioni teoriche e pratiche, erogate da formatori esperti, i partecipanti acquisiranno le competenze necessarie per operare in un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle norme. La formazione può essere svolta sia in presenza che online, offrendo massima flessibilità. Al termine del percorso formativo, verrà rilasciato un attestato valido a livello nazionale.

Ascomforma si trova a Cuneo, in via Amedeo Avogadro 32.

Sito internet https://www.ascomforma.it/

E-mail info@ascomforma.it

Telefono 0171.604127

WhatsApp 377.0804976