Boves, all'Auditorium Borelli si parla di Islanda con la fotografa cuneese Grazia Bertano

La prossima serata mensile bovesana di "Totem & Tabù – Club di Liberi Viaggiatori" vedrà protagonista l’Islanda con una nuova proiezione della fotografa cuneese Grazia Bertano, dal titolo "Islanda oltre il 62° parallelo".

Il significato etimologico della parola Islanda, terra di ghiaccio, richiama l’immagine di spesse calotte glaciali e freddo perenne. In realtà, però, un toponimo più adatto sarebbe Groenlandia, terra verde, visto che sin dall’epoca dei primi insediamenti le coste si caratterizzano per i loro prati lussureggianti. In estate il sole non tramonta mai sul cielo islandese, illuminandolo di tonalità che variano dal bianco splendente al giallo dorato.

Tra desolati paesaggi sabbiosi e rocciosi spuntano all’improvviso oasi verdeggianti, con ruscelli e rigogliose fioriture colorate. Le ombre sembrano animare i capolavori lavici degli altopiani inondando il paesaggio di tonalità rosate. Ecco dunque che miti e leggende sembrano riprendere vita, con troll, elfi e giganti che fanno capolino tra i sentieri. Sono queste meraviglie, così diverse tra loro, a costituire la principale attrattiva di quest’isola oltre il 62° parallelo.