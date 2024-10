Bra, al teatro del Poi lo spettacolo "Fiori d'Autunno"

Al teatro del Poi di Bra venerdì 25 ottobre alle ore 21 va in scena lo spettacolo "Fiori d'Autunno", per la regia di Patrizia Sugliano con Lara Bolla, Barbara Gallesio e Umberto Maria Porello.

L’azione si svolge in un Paese dell’America Latina, anni 80 – 90 secolo scorso, interno casa di Renata. Renata e Gisella sono due amiche di mezz’età che vivono insieme. Hanno in comune la passione per le telenovelas, ed in particolare una vera fissazione per l’attore che le interpreta, Mario Regales – “Manuel il meccanico”. Determinate a sconfiggere il vuoto e la mancanza di emozioni che è la loro vita, decidono di sequestrare Mario e di trattenerlo a casa loro. Gli avvenimenti che seguono, tra il farsesco, il drammatico ed il sensuale portano ad una conclusione inattesa.