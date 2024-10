Cuneo, all'Open Baladin la presentazione del libro "Gemmadora" di Paola Gula

Mercoledì 6 novembre la giornalista-scrittrice cuneese Paola Gula presenterà il suo ultimo libro "Gemmadora" presso la birreria Open Baladin di Piazza Foro Boari, a Cuneo. L'autrice sarà accompagnata da Giuliana Cirio, direttore editoriale del mensile di Confindustria Cuneo “made in Cuneo”.

La protagonista del libro di Gula è ovviamente Gemmadora, figlia di un generale e laureata in giurisprudenza, particolarmente ribelle non accetta l’imposizione della sua famiglia che la vorrebbe sposata con Gualtieri. Con uno stratagemma fugge da casa con il pick up e il kit da casa per fare la birra.

Guida in direzione di Piozzo ma a tarda notte si trova in una strada sterrata nei pressi di un bosco, una simpatica e accogliente donna la recupera e la invita a sistemarsi nel cascinale lì vicino.

La signora spiega a Gemmadora che la stavano aspettando da tanto tempo e che tutto quello che è lì presente è suo. Da secoli le tenute sono tramandate da donna a donna senza legami di parentela tra loro…