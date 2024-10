Iscriviti a Meccanica e Meccatronica dell’ITIS Delpozzo di Cuneo

L’indirizzo di Meccanica e Meccatronica dell’ITIS Delpozzo di Cuneo si inserisce nella formazione di tecnici per un territorio, quello della nostra Provincia, con una forte tradizione di imprese meccaniche di corredo alle automotive e di sostegno per l’agrotecnica ed agricoltura.

I diplomati in Meccatronica del nostro istituto hanno seguito corsi triennali di Disegno e Organizzazione Industriale, Tecnologia meccanica, Meccanica macchine ed energia e Sistemi ed automazione; tale curriculum è finalizzato ad apprendere come approcciarsi al mondo del lavoro e anche agli studi universitari, che vengono intrapresi con successo da un sempre più crescente numero di alunni, in maggior parte verso il Politecnico.

Nel corso degli anni anche le tecnologie che afferiscono a questo ambito sono andate evolvendosi velocemente e diventano certamente una sfida per chi si occupa di formazione del settore.

Gli argomenti trattati, che poggiano su una base di temi fondanti e propedeutici, sono costantemente rinnovati per rispondere alle sfide del mondo tecnologico odierno. In particolare l’indirizzo è stato aggiornato con una particolare attenzione ai nuovi temi dell’Industria 4.0, della Mobilità sostenibile, della modellazione solida, della prototipazione rapida e reverse engineering e della realtà virtuale e aumentata. L’obiettivo è preparare figure professionali competenti nel campo della Meccanica e della Meccatronica, con particolare attenzione alla gestione e progettazione di sistemi e impianti di produzione industriale automatizzati ed interconnessi nell’ambito dell’Industria 4.0, e alla progettazione dei motori in ottica di mobilità sostenibile. Meccanica, elettronica, elettrotecnica ed informatica si fondono in una figura professionale altamente specializzata.

In un mondo di tecnologie in così rapida evoluzione, tuttavia, lo scopo principale è formare dei tecnici qualificati, in grado di “imparare ad imparare”, orientandosi tra nuovi profili ed esigenze che derivano anche dagli obiettivi dell’agenda ONU 2030, che sicuramente ci coinvolgono da vicino in termini efficientamento energetico degli impianti e uso di nuovi materiali.