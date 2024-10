Atletica Saluzzo: Joyce Njeru trionfa nelle Golden Trail Series

L’Atletica Saluzzo si congratula con la bravissima Joyce Njeru, capace di dominare il gran finale di Ascona Locarno delle Golden Trail Series.

La keniana ha portato a casa la vittoria di questa competizione, dimostrando tenacia e grinta agonistica nonostante le difficili condizioni meteo che hanno caratterizzato la tappa in Svizzera.

Joyce ha tagliato il traguardo del percorso di 7km dopo 31’38’’ di gara, con 30’’ di vantaggio sull'americana Lauren Gregory, portandosi a casa una grande soddisfazione ed un cospicuo montepremi in denaro.

Questo il commento dell'atleta: "Sono davvero felice di aver vinto la Series! È un grande risultato per la mia carriera, ma anche per la persona che sto diventando. Non sono delusa di non aver vinto la finale, tutto stava andando bene ma mi sono slogata la caviglia a metà gara ed è stato molto complicato. Ma oggi non importa, sono solo molto felice".