Bra, nella notte dei Santi con le Sorelle Clarisse, l’alternativa di preghiera ad Halloween

Nasce come un’alternativa di raccoglimento alla celebrazione laica di Halloween l’appuntamento di giovedì 31 ottobre organizzato dalle Sorelle Clarisse di Bra presso la chiesa del Monastero (viale Madonna dei Fiori, 3).

Si tratta di un’occasione per riappropriarsi delle tradizioni e di quei principi autentici di cui il mondo, sconvolto dalle guerre, ha urgente bisogno di riscoprire. Spiegano le Sorelle Clarisse: «Fai brillare la tua luce. L’invito è per te che leggi, i tuoi amici e la tua famiglia. Perché partecipare? Per seguire le orme dei Santi».