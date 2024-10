Il Forum Famiglie porta il “Giocafamiglia” nelle Gallerie del Centro Commerciale Grande Cuneo

Sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024, dalle ore 15.30 alle 19, presso le Gallerie del Centro Commerciale Grande Cuneo (Tetto Garetto), il Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Cuneo organizza il “Giocafamiglia”, un pomeriggio di giochi e intrattenimento per bambini e famiglie nel corso del quale sono proposte attività come trucca bimbi, sculture di palloncini, giochi, spettacoli, etc. Inoltre, viene allestita un’area espositiva e informativa per conoscere più da vicino le attività del Forum Famiglie, delle associazioni aderenti e le ultime novità sulla Carta F6G, lo strumento nato dalla sinergia con i maggiori Comuni della provincia. L’iniziativa si inserisce nel ricco calendario di eventi organizzati per festeggiare i 20 anni del Centro Commerciale Grande Cuneo dal titolo “Il sorriso che ci unisce”.

Il Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Cuneo, da anni sostenuto dal Centro Commerciale Grande Cuneo, è presente sul territorio a sostegno e supporto delle famiglie e delle associazioni locali. Il fine settimana è stato pensato all’insegna del gioco per i più piccoli, ma vuole offrire anche ai genitori la possibilità di avvicinarsi alle realtà che a vario titolo, sul territorio della provincia, si occupano o supportano la famiglia.

“I nostri territori stanno dando concretezza alla necessità sempre più impellente di supportare chi si sta impegnando a offrire nuova linfa ad una società sempre più anziana e senza futuro – commenta il presidente del Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Cuneo, Silvio Ribero -. Le nostre città e i nostri borghi, immersi in una natura e in un ambiente unici, hanno bisogno di essere vissuti e abitati ma senza le nuove generazioni sarà difficile riuscire a presidiare un territorio ricco di storia, arte, cultura. La famiglia e la denatalità devono essere una priorità per ognuno, senza distinzione, per questo sarà sempre più importante riconoscere alle famiglia il ruolo che riveste e la sua capacità di rigenerare e aprire nuove strade e nuove opportunità”.