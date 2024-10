Tarantasca si prepara alla commemorazione della Giornata dell'Unità e delle Forze Armate

A Tarantasca, , si terrà la commemorazione del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale di Tarantasca, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Tarantasca e il Gruppo Comunale di Protezione Civile.



Il programma della giornata prevede:



• Ore 9:30: Ritrovo presso la sede ANA con colazione alpina per tutti i tesserati.

• Ore 10:15: Partenza e sfilata del Gruppo Alpini verso il Cippo dei Caduti.

• Ore 10:30: Commemorazione al Cippo dei Caduti con alzabandiera e canti del coro alpino di Tarantasca diretto da Christian Piumatti.

• Ore 11:00: Santa Messa solenne nella chiesa parrocchiale di San Bernardo.

• Ore 12:00: Corteo dalla chiesa alle lapidi del municipio.

• Ore 12:15: Commemorazione presso le lapidi del municipio con benedizione solenne e posa della corona d’alloro.



A seguire, pranzo comunitario presso il locale Saloon, organizzato dal Gruppo Alpini di Tarantasca.



Il menù del pranzo include: aperitivo d’accoglienza, battuta di vitello con rucola e grana, cotechino con purè, flan di porri con bagna cauda, tagliatelle ai funghi, ravioli al ragù, brasato al barolo con patate novelle, bis di dolci, caffè, digestivi e bevande incluse. Il costo è di 30 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini dai 5 ai 10 anni, e gratuito per i bambini da 0 a 4 anni. È richiesto un acconto di 10 euro.



I biglietti sono in prevendita fino a 27 ottobre presso:



• Panetteria Viale Michele

• Lavanderia Ramondacinzia

• Delfino Valerio: 334-9306069

• Tardivo Egidio: 348-0158631

• Ambrosina Aurelio: 333-4879549

• Giuseppe: 338-2325305