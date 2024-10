A Farigliano la 10ª Mostra Ornitologica delle Alpi Occidentali

Torna l’ormai consueto appuntamento con la “10^ Mostra Ornitologica delle Alpi Occidentali”, organizzata congiuntamente dalle A.O. Cuneese, Astigiana, Collegnese, Pinerolese e Torinese nei locali della Pro Loco di Farigliano, in Corso Ferrero n. 5 in Farigliano (CN), la manifestazione si prefigge di sensibilizzare che “Allevare è proteggere” promuovendo, nel contempo, l’amore verso l’avifauna.

L’attività di tutti gli allevatori iscritti alla F.O.I. è diretta ad allevare e proteggere quegli uccelli che non sarebbero in grado di vivere liberi in natura o che appartengono a specie in via di estinzione da salvaguardarne la riproduzione e la sopravvivenza della specie, inoltre è evidente che la gabbia, con le giuste caratteristiche, rappresenta per loro un luogo sicuro.

Sono previsti oltre 1.000 uccelli in esposizione tra pappagalli, cocorite, canarini, inseparabili, diamantini ed esotici, provenienti da allevamenti del Nord-Ovest, un insieme di canti e colori che tengono compagnia ai grandi ed ai piccini.

L’esposizione ornitologica, aperta gratuitamente al pubblico, dalle ore 9.30 alle 17.00, sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024 e si invitano tutti gli appassionati a visitare i locali espositivi.

Si ricorda inoltre che, l’Associazione Ornitologica Cuneese, con sede in Cuneo, Fraz. Ronchi via Bra n. 77, attraverso i suoi iscritti, ha conseguito vari titoli di campioni italiani e mondiali ed è sempre aperta ad accogliere e guidare nuovi appassionati di pennuti.