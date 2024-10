Il buschese Marco Lovera ok al Klass GP di Rijeka

Marco Lovera in sella alla Honda 125 RS GP

In data 20 ottobre si è disputata, sul circuito di Grobnik - Rijeka, in Croazia, una gara del Klass 125 GP 2 tempi, che ha visto scendere in pista anche il buschese del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo Marco Lovera.

Su un circuito fantastico, molto veloce e con curve da percorrenza il buschese, in sella ad una Honda RS 125 preparata dalla Concessionaria Marino Moto di Savigliano, si è ben difeso, concludendo le due giornate di gara con risultati non disprezzabili, vista la qualità dei piloti iscritti.

La gara se l’è aggiudicata il francese Maxime Batisse, alla guida di una Honda 125 RS GP, moto utilizzata dalla maggior parte dei partecipanti mentre Marco Lovera ha chiuso in decima posizione al sabato ed in undicesima alla domenica.

“Sono molto soddisfatto dei miei piazzamenti - ha esclamato Marco Lovera -, la moto è andata bene ed io pure, anche se ho gareggiato con piloti che conoscevano bene la pista, lasciandomene dietro una decina. Al venerdì, nelle prove libere, la pista era asciutta mentre nelle prime qualifiche del sabato era bagnata. Al pomeriggio, nelle seconde qualifiche ed in gara uno, il tempo era bello, come alla domenica, quando abbiamo corso gara due con un caldo sole. Ringrazio la Marino Moto, che mi ha preparato una moto perfetta”.