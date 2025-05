Successo per il trofeo nazionale master Beta a Garessio

Qualche goccia di pioggia ha accompagnato la cerimonia della premiazione, durante la quale il presidente del Val Tanaro Luca Rosso ha ringraziato e consegnato un riconoscimento ai volontari, giudici e collaboratori del Club, i quali hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

Ad imporsi a Garessio sono stati: Andrea Vaccaretti (Team Locca Miglio) in TR2, Marco Pedrinazzi (Team 3D) in TR3, Moreno Piazza (Mc Trial Valchiampo) nella TR3 OPEN, Nicolò Marcomini (Mc Rio Lanza) in TR4, Enzo Giacomo Rolle (Mc Valli del Canavese) nella TR4 OVER, Erica Bianchi (Mc La Guardia) nella FEMMINILE, Claudio Leonelli (Top Trial Team) in TR5, Marco Marranci (Mc Sparks Reggello) nella VINTAGE, Alice Parodi (Mc La Guardia) nella FEMMINILE B, Federico Picasso (Mc La Guardia) nella MINITRIAL A, Gabriele Vietti Violi (Mc Domo ‘70) nella MINITRIAL B, Federico Delfino (Team PJR) nella MINITRIAL C, Cloe Balestra (Mc Rio Lanza) nella MINITRIAL D, Toni Viero (Mc Trial Valchiampo) nella MINITRIAL OPEN, Sebastian Dainese (Mc Trial Val Chiampo) nella MINITRIAL C1.