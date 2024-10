Atletica Mondovì: Lorenzo Murisasco quarto con la rappresentativa piemontese al Trofeo delle Regioni Giovanile di Marcia

Sul circuito cittadino di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, si sono svolti i Campionati Italiani Allievi Individuali (3ª prova dei CDS) e il Trofeo delle Regioni Giovanile di Marcia (allievi/e, cadetti/e, ragazzi/e).

Per quest’ultima è stato convocato a vestire la casacca del Piemonte Lorenzo Murisasco dell'Atletica Mondovì Acqua S.Bernardo che ha contribuito con la sua prova al 4° posto finale della rappresentativa piemontese migliorando il 7° posto del 2023.

Lorenzo ha completato i 2 km previsti per la categoria ragazzi con il tempo di 12’28” (28°).

Tra gli individualisti ottima prova di Giancarlo Forni sui 6 km cadetti in 35’05”, 28° secondo piemontese all’arrivo; completano la gara Farah Merzouki nella 2km ragazze e Marcella Forni nella 10 km Allieve. Purtroppo per Emma Battaglio si registra il ritiro nella 4 km cadette, mentre Gabriele Simone deve arrendersi ad un infortunio prima della partenza.

“Con questa manifestazione si conclude anche la stagione 2024 della marcia, – commenta il presidente Fabio Boselli – un settore che in passato ci ha regalato grandi soddisfazioni e che tre anni fa abbiamo ripreso a coltivare grazie al coinvolgimento di Elisa Rigaudo che, con la sua professionalità, ha costruito un gruppo atleti in costante crescita. Saluto quindi l’ingresso da “assistent coach” di Valeria Biga a supporto di Elisa per lo sviluppo del progetto. Ringrazio anche Sandro Sandri dell’Atletica Alba tecnico di Vittoria Bollano in forza da quest’anno alla squadra assoluta femminile”.