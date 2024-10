Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì piega il Boves in quattro set

Secondo successo stagionale per il VBC Mondovì che in trasferta piega per 3-1 (24-26,26-24,18-25,24-26) il Boves al termine di una gara giocata troppo a sprazzi e con poca continuità.

Grazie alla conquista di questi 3 punti i monregalesi salgono a quota 6 e restano al comando della classifica in compagnia dell’ Acqui, a +1 sulla coppia ArtiVolley Collegno e S. Paolo Torino, prossimo avversario dei biancoblu.

“Della partita di questa sera – commenta al termine coach Massimo Bovolo – c’ è da salvare il fatto che abbiamo portato a casa i 3 punti e la prestazione del terzo set. Per il resto siamo stati troppo fallosi e troppo poco continui, permettendo al Boves di stare in partita sino all’ ultimo. In settimana analizzeremo ciò che non ha funzionato e lavoreremo per farci trovare pronti per la gara di sabato al PalaItis contro il S. Paolo Torino, che ci insegue di 1 punto ed è una squadra molto difficile da affrontare.”

Massimo Bovolo è partito inizialmente con Polizzi in palleggio, Genesio opposto, Menardo e Garelli in banda, Berutti e Berutti centrali, Fenoglio e Matteo Basso liberi, inserendo Garello, Bertano, Candela e Marco Basso.

Nel primo set i monregalesi partono molto contratti e vanno sotto addirittura 7-1. Dentro Bertano e poco per volta il VBC si ritrova, recuperando punto dopo punto lo svantaggio accumulato (10-6, 16-13,20-18) sino a raggiungere la parità sul 23 -23. La situazione resta in perfetto equilibrio sino al 24 pari, quando i monregalesi piazzano l’ allungo vincente e chiudono ai vantaggi 26-24, mentre entra Garello a muro.

Anche nella seconda frazione i monregalesi, con Bertano in campo sin dall’ inizio, partono lentamente e così il Boves ne approfitta, stando avanti 8-6 e 15-13. Il VBC Mondovì reagisce e riesce a raggiungere la parità sul 19-19. Da qui in avanti le due compagini avanzano a braccetto sino al 24 pari, quando sono i locali a piazzare lo spunto vincente ed a chiudere ai vantaggi 26-24, mentre entrano Candela in seconda linea e nuovamente Garello per alzare il muro.

Nel terzo set il VBC parte bene e si porta sul 9-4, quindi allunga 17-9, poi si porta sul 21-12 ed infine chiude 25-18, mentre entrano Marco Basso in battuta e Garello a muro.

Anche nella quarta frazione i monregalesi, con Matteo Basso schierato come libero, partono bene e si portano prima sul 16-12 e poi sul 19-15. Dentro Garello per un sofferente Genesio, non al meglio della condizione, ed il Boves approfitta di un calo globale degli avversari, ottenendo la parità sul 23-23. Dentro di nuovo Genesio, che stringe i denti, ed i monregalesi vanno a chiudere ai vantaggi 26-24.

Sabato alle 20.30 al PalaItis arriverà il S. Paolo Torino, che ha superato per 3-1 il Chieri ed in classifica si trova a -1 dal VBC Mondovì. Per i monregalesi un impegno tosto e ricco di difficoltà, che potrà essere superato solo se si riuscirà a giocare come fatto nella gara d’ esordio contro il Verbania.

BOVES - VBC MONDOVI’= 1-3 (24-26,26-24,18-25,24-26)

VBC MONDOVI’: Garello (K), Polizzi, Genesio, Menardo, Garelli, Berutti, Caldano, Fenoglio (L1), Matteo Basso (L2), Candela, Bertano, Marco Basso, Borsarelli, Catena. ALL: Massimo Bovolo – Raffaella Riba.